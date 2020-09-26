Президенту доложили о развитии инфраструктуры дополнительного образования в Алматы

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - В ходе посещения музыкального центра "SEN" президенту Казахстана представили информацию по развитию в мегаполисе инфраструктуры дополнительного образования, повышению его качества и увеличению охвата детей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , в ближайшее время в Алматы планируется строительство двух многопрофильных дворцов школьников, нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов, также предстоит модернизация внешкольных организаций и реконструкция спортивных площадок.

Главе государстве было доложено об исполнении его поручений по организации качественного дистанционного обучения школьников и дежурных классов, обеспечению нуждающихся учеников планшетами, ноутбуками и компьютерами.

В многофункциональном центре Касым-Жомарт Токаев ознакомился с его деятельностью, осмотрел звукозаписывающие студии и учебные классы, оснащенные современной профессиональной музыкальной аппаратурой. Здание центра сконструировано из специальных шумоподавляющих материалов.

В настоящее время в частном объекте образования с молодыми дарованиями работают 20 педагогов.

Напомним, глава государства находится в Алматы с рабочим визитом. Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил заводы по производству легковых автомобилей и энергоэффективных архитектурных фасадов. Осмотрел реконструированное общественное пространство Алмалы на площади Республики. В ходе визита в новый филиал Городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой президент призвал готовиться ко второй волне коронавируса.

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