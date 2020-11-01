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Токаев и Назарбаев выразили соболезнования Эрдогану

31.10.2020 10018
Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев направили телеграммы соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Kazakhstan Today.
 
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир.
 

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в этом стихийном бедствии. Пусть Всевышний примет души погибших и будет милостив к ним. Желаю скорейшего возвращения пострадавших к их родным. Заверяю Вас, что в случае необходимости Правительство и народ Казахстана готовы оказать помощь братскому турецкому народу", - говорится в телеграмме.

 
Первый Президент Казахстана также с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о пострадавших и жертвах в результате произошедшего землетрясения в провинции Измир.
 

Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и верю, что братский турецкий народ достойно преодолеет эти трудности", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, число пострадавших от землетрясения превысило 800 человек, погибли более 20.
 

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