В Казахстане планируют создать отдельное ведомство в сфере архивов

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин ответил на запрос депутатов касательно формирования и хранения национального архивного фонда, передает Kazakhstan Today.

Касательно образования отраслевого ведомства сообщаю, что в настоящее время правительством прорабатывается вопрос создания отдельного ведомства в сфере архивов", - сообщил Мамин в своем ответе .

Он также рассказал, что в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" ведется работа по созданию информационной системы "Единый архив электронных документов".

Запуск информационной системы позволит полностью автоматизировать работу государственных архивов и обеспечит долговременное хранение электронных документов Национального архивного фонда Республики Казахстан", - пояснил глава кабмина.

Мамин также отметил, что для повышения престижа профессии с 1 января 2020 года повышена заработная плата более чем 2 тысячам работникам республиканских и региональных архивов на 50% и 35% соответственно. На эти цели в республиканском бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 2,8 млрд тенге.

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