В Казахстане планируют создать отдельное ведомство в сфере архивов

Касательно образования отраслевого ведомства сообщаю, что в настоящее время правительством прорабатывается вопрос создания отдельного ведомства в сфере архивов", - сообщил Мамин в своем ответе.
Он также рассказал, что в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" ведется работа по созданию информационной системы "Единый архив электронных документов".
Запуск информационной системы позволит полностью автоматизировать работу государственных архивов и обеспечит долговременное хранение электронных документов Национального архивного фонда Республики Казахстан", - пояснил глава кабмина.
Мамин также отметил, что для повышения престижа профессии с 1 января 2020 года повышена заработная плата более чем 2 тысячам работникам республиканских и региональных архивов на 50% и 35% соответственно. На эти цели в республиканском бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 2,8 млрд тенге.
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