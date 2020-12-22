Мамин и Мишустин обсудили реализацию совместных мер по недопущению распространения КВИ

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, стороны обсудили практическую реализацию договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным о совместных мерах по недопущению распространения COVID-19.

Главы правительств отметили, что состоявшийся сегодня в Караганде запуск производства вакцины "Спутник V" и предстоящая вакцинация казахстанцев внесут большой вклад в сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в РК.

В ходе разговора были также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, развитие промышленной кооперации и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Напомним, 21 декабря в Казахстане начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V". Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе.

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