Расширенное заседание правительства под председательством президента проходит в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана проходит в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.





Заседание правительства Республики Казахстан проходит в режиме видеоконференцсвязи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл заседание.

В ходе заседания будут подведены итоги прошедшего года, а также рассмотрены планы на предстоящий период.

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