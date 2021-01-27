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Расширенное заседание правительства под председательством президента проходит в Нур-Султане

26.01.2021 10531
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана проходит в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Заседание правительства Республики Казахстан проходит в режиме видеоконференцсвязи.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл заседание.
 
В ходе заседания будут подведены итоги прошедшего года, а также рассмотрены планы на предстоящий период.
 

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