Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства поручил повысить охват населения вакцинацией, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, особенно в Алматы, Нур-Султане и Западно-Казахстанской области, которые вошли в "красную зону". Растет число заболевших в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и Атырауской областях. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных больниц - 24%, реанимационных коек - 16%. За прошедшие сутки зарегистрированы 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ-, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В стране налажен выпуск российской вакцины и ожидается регистрация отечественной вакцины. Вакцинация населения началась в феврале. К настоящему времени провакцинированы свыше 95 тыс. человек. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции. В апреле будет значительно расширено количество вакцинируемых, в том числе среди представителей старшего поколения.

Глава правительства отметил, что обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией.

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также восстановлении экономического роста", - сказал Мамин.

В целях увеличения количества вакцинируемых премьер-министр поручил дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины, усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами.

На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов. Нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации", - сказал Мамин.

Министерству здравоохранения поручено до конца марта текущего года провести контроль готовности прививочных пунктов и решить все вопросы для своевременной доставки необходимого количества вакцины.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно в массовых коллективах и организациях образования, не допускать проведения увеселительных мероприятий с большим скоплением людей, совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения - усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено оперативно реагировать на очаги заболеваемости и корректировать ограничительные меры.

Все контактные лица с заболевшим должны находиться под контролем с обязательным проведением тестирования на коронавирус. При этом не снижать уровень проводимых ежедневных ПЦР- тестирований", - сказал Мамин.





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