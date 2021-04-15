Ашимбаев доложил Токаеву о ходе рассмотрения поправок по вопросам земельных отношений

Как сообщил Ашимбаев, предполагается, что одобренный мажилисом проект закона будет вынесен на заседание сената до конца текущего месяца, затем документ будет направлен на подпись президенту.
Что касается внесения изменений в выборное законодательство, то сенаторы ожидают рассмотрения данного законопроекта мажилисом. Сенат планирует рассмотреть данный вопрос и принять соответствующий законопроект в следующем месяце", - сообщает Акорда.
Председатель сената также рассказал Токаеву о том, что с начала текущего года парламентом ратифицировано 8 международных договоров, подписанных в рамках ЕАЭС. В настоящее время ведется работа по ратификации соглашений, уточняющих отдельные аспекты участия в ЕАЭС Армении и Кыргызстана.
Кроме того, Ашимбаев сообщил о создании при сенате рабочей группы по вопросам формирования инклюзивной общественной среды для лиц с инвалидностью, которая была создана в соответствии с поручением главы государства по итогам пятого заседания НСОД. Как отметил спикер, соответствующие изменения и дополнения в законодательство будут подготовлены совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения в течение этого года.
В заключении председатель сената проинформировал президента о ряде предстоящих международных мероприятий с участием сенаторов.
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках V заседания Национального совета общественного доверия поручил запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам.
Президент не раз заявлял о том, что земля в Казахстане не продается иностранцам. В том числе на заседаниях НСОД. Об этом также сказано и в его статье "Независимость превыше всего".
12 марта, использовав право законодательной инициативы, Токаев направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. 7 апреля мажилис в первом чтении одобрил проект закона.
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