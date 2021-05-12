В правительстве РК рассмотрели вопросы развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - На совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова были систематизированы все предложения, которые станут основой Дорожной карты по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отметим, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов, Казахстан уже занимает четвертое место в мире по вычислительным мощностям оборудования для добычи цифровых активов.

На сегодняшний день на рынке Казахстана из всего разнообразия компаний, работающих в сфере криптоиндустрии, инновационных финансовых инструментов и смежных областях, представлены только компании, занимающиеся майнингом.

Для дальнейшего развития цифровой отрасли в данном направлении, предлагается пересмотреть подходы в рамках реализации пилотного проекта. В частности, реализация криптобирж на базе МФЦА, разработка и утверждение регламента пилотного проекта по механизму взаимодействия криптобиржи с казахстанскими банками и физическими лицами - резидентами и нерезидентами РК, рассмотрение необходимости по совершенствованию законодательства по деятельности криптобирж по итогам пилота.

По мнению специалистов, в регулируемой среде рынок цифровых активов станет более организованным и прозрачным, появится возможность более точно оценивать данный рынок и проводить аналитику, занять лидирующие позиции на рынке криптовалют в регионе, обеспечивая международный стандарт регулирования, сопоставимый с международными требованиями.

В ходе совещания учтены предложения и замечания Национального банка, Агентств по регулированию и развитию финансового рынка, финансового мониторинга, Международного финансового центра и анализа (МФЦА), Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане и заинтересованных государственных органов по пунктам Дорожной карты по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий.

Смаилов поручил дополнительно проработать и согласовать отдельные аспекты функционирования криптобиржи в МФЦА с учетом операционных, правовых рисков и рисков мошенничества, также по итогам совместной работы внести согласованный вариант Дорожной карты на утверждение в правительство РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства