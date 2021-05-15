Токаев встретился с министром внешней торговли Финляндии

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев принял министра внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, прибывшего в Нур-Султан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Финляндия является крупнейшим источником инвестиций в Казахстан среди стран Северной Европы. Мы высоко ценим активное всестороннее сотрудничество между нашими дружественными народами", - сказал президент в ходе встречи.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинистё и возобновил приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

Между нашими странами прекрасные двусторонние отношения. Независимости Финляндии более 100 лет, а Казахстана - 30 лет. Мы надеемся, что по окончании пандемии начнется новый этап двусторонних отношений. Казахстан и Финляндия имеют большой потенциал для наращивания политического диалога. Хотел бы также подчеркнуть важность развития взаимной торговли и привлечения инвестиций", - цитирует финского министра пресс-служба Акорды.

В числе приоритетных сфер для реализации совместных проектов глава государства назвал зеленые технологии и телекоммуникационную отрасль. Президент указал на готовность нашей страны предоставить особые преференции для зарубежных инвесторов и трансферта финских технологий.

Вилле Скиннари заявил о хороших перспективах взаимодействия по линии Европейского союза, приветствовал практические меры Казахстана по борьбе с изменением климата, развитию сельского хозяйства, продовольственного сектора, цифровизации и кибербезопасности. По словам министра, финская сторона готова к деловому взаимодействию в этих сферах.

В этой связи была подчеркнута важность активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ее четырех профильных рабочих групп в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. Был отмечен большой потенциал кооперации по линии официальной помощи развитию, решения экологических проблем Центральной Азии, укрепления безопасности и стабильности в Афганистане.





Напомним, Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

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