Казахстан и Всемирный банк совместно реализуют 12 проектов

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, находящейся в нашей стране с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства приветствовал Анну Бьерде в Нур-Султане, отметив, что это ее первый визит в Казахстан и Центральную Азию в целом.

Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наше многолетнее партнерство, в рамках которого Всемирный банк инвестировал более 6 млрд долларов в нашу страну. В настоящее время совместно с вами мы реализуем 12 различных проектов, в том числе в сферах транспорта, образования, экологии, финансов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил вклад Всемирного банка в решение ряда экологических вопросов в Казахстане, включая поддержку и финансирование на сумму 1,5 млрд долларов второй фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря", проинформировали в пресс-службе Акорды.

В данном контексте Токаев подчеркнул, что придает исключительное значение решению экологических проблем, вопросам "зеленой экономики" и готов взять под личный контроль взаимодействие в данной области.

Анна Бьерде выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и высокую оценку сотрудничества со Всемирным банком. Она также приветствовала реформы в стране, реализуемые под руководством президента Казахстана.

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