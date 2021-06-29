Казахстанские журналисты сегодня отмечают День средств массовой информации

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Сегодня в Казахстане отмечают День средств массовой информации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Праздник был учреждён в 2019 году президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Традиционно в этот день организуются мероприятия, в ходе которых подводятся итоги различных журналистских конкурсов и награждения отличившихся.

Так, в Алматы накануне прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с руководителями СМИ.

Министр поздравила журналистов с праздником и отметила, что в этом году День работников СМИ проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, что придаёт ему особую идеологическую значимость.

Все больше журналистика играет социальную роль – вы проводите разъяснительную работу в социальной, религиозной, межнациональной, правовой сферах, повышаете грамотность населения и затягиваете все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов, преференций и помощи. Многие эти блага гарантируются государством, но некоторые из них неизвестны широким слоям общества. Все больше журналистов тесно работают с волонтерами, защитниками экологии, входят в группы общественного контроля, систематически занимаются медиацией в разных сферах. Это автоматически делает государство более демократичным, заставляет госорганы обращать внимание на негативные тенденции и исправлять ошибки, работать более эффективно и оперативно", - сказала Балаева.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями, были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с профессиональным праздником и подписал документ о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации.

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