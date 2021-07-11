Токаев поручил наказать виновных за срыв поставки вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания глава государства спросил у акимов, какие меры принимаются для увеличения количества привившихся, а также поинтересовался причинами низких темпов вакцинации в ряде регионов.

Вакцинация - серьезнейший вопрос, я в своем выступлении обязательно выскажусь на эту тему. Нам нужно выполнить задачу. Только что прозвучала цифра: давал премьер-министр - 10 миллионов человек должно быть вакцинировано. Но пока не везде выполняются поставленные задачи, как я понял. По ЗКО уровень вакцинации - около 20%, занятость коек составляет 50%. В Нур-Султане средний уровень вакцинации населения - 25,5%, уровень занятости коек - 76%", - сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры к лицам, допустившим срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок. Два миллиона доз этой вакцины планировалось поставить в Казахстан в мае.

Гражданам доступен ряд вакцин, включая QazVac, чего не имеют другие страны. Однако расширение набора доступных вакцин все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов. В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцины Pfizer была сорвана", - сказал Токаев.

Президент отметил, что правительство связывает срыв поставок с рядом требований от Pfizer, но условия являются стандартными для всех стран.

Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. И, если надо, чтобы глава государства подписал соответствующий указ, я готов сделать это. Поручаю правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки этого препарата на наш рынок. В конце концов, мы должны дать возможность нашим гражданам привиться тем, чем они хотят. Проблему доступности вакцины Pfizer надо решить в кратчайшее время", - подчеркнул глава государства.

Также глава государства акцентировал внимание резко ухудшившихся показателях здоровья на фоне борьбы с вирусом.

Материнская смертность выросла на треть, смертность от болезней сердца - на 40%. Этому способствует в том числе и низкий уровень оснащения, в особенности отделения реанимации скорой помощи. Оперативно обеспечить организацию здравоохранения необходимым оборудованием зачастую не позволяют излишние бюрократические процедуры. При этом экспертиза и регистрация медицинской продукции сопряжены с высокими коррупционными рисками", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях. Ранее глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии. Также президент назвал серьезнейшую угрозу для казахстанской экономики.

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