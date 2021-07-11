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Президент назвал серьезнейшую угрозу для казахстанской экономики

10.07.2021 12529
Президент назвал серьезнейшую угрозу для казахстанской экономики
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания президент поручил правительству и Нацбанку вплотную заняться проблемой роста продовольственной инфляции.
 

В списке приоритетных задач должны стоять вопросы инфляции, включая продовольственную инфляцию. Все мы понимаем, что рост инфляции в Казахстане, правда, эта тенденция наблюдается и во всех сопредельных странах, а, впрочем, и в мировой экономике. Тем не менее, мы живем здесь, рост инфляции в Казахстане - это серьезнейшая угроза дальнейшего экономического развития нашей страны и социального благополучия. Серьезнейшая угроза", - сказал Токаев.

 
Президент подчеркнул, что задача Нацбанка - постоянно держать в поле зрения состояние Национального фонда. 
 

Мы совершенно обоснованно в период пандемии использовали средства Нацфонда, а также вопросы поддержания бюджета. Но задача стратегического плана - пополнять резервы Нацфонда, тем более цены на энергоресурсы имеют тенденцию к росту", - сказал глава государства.

 
По словам Токаева, эти две задачи должны иметь приоритетный порядок в портфелях казахстанских чиновников.
 
В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях. Ранее глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии. 
 

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