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Генпрокурор доложил президенту об итогах расследования резонансных уголовных дел

09.08.2021 5401
Генпрокурор доложил президенту об итогах расследования резонансных уголовных дел
Фото: пресс-служба Акорды
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, который доложил о состоянии законности в стране, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент был проинформирован о криминогенной ситуации, а также о координации борьбы с мошенничествами, насилием в отношении детей, наркопреступностью и другими опасными правонарушениями", - сообщила пресс-служба главы государства.

 
Нурдаулетов также отчитался о реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса и подготовке ко второму этапу с 2022 года.
 
Кроме того, генпрокурор доложил об итогах расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов. 
 

Согласно представленным данным, благодаря предпринятым органами прокуратуры мерам с начала года защищены права порядка 5 тысяч граждан, 92 тысяч предпринимателей, в бюджет возмещено 17 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено свыше 11 тысяч лиц", - информирует пресс-служба.

 
В ходе встречи рассматривались и вопросы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. В частности, генеральный прокурор сообщил о планах по заключению соглашений с зарубежными государствами и о предстоящем участии в многосторонних мероприятиях.
 
Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.
 

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