Назначен министр сельского хозяйства Казахстана

Фото: правительство РК

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Карашукеева Е.Ш.", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в указе, сообщает Акорда.

Как сообщалось ранее, 10 июля постановлением правительства РК Ербол Карашукеев был назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК.

Ербол Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро", а также на различных должностях в администрации президента, министерствах финансов и сельского хозяйства. 10 июля премьер-министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства