Система Orphus

Назначен министр сельского хозяйства Казахстана

01.09.2021 6805
Назначен министр сельского хозяйства Казахстана
Фото: правительство РК
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Карашукеева Е.Ш.", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в указе, сообщает Акорда.

 
Как сообщалось ранее, 10 июля постановлением правительства РК Ербол Карашукеев был назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК. 
 
Ербол Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга "КазАгро", а также на различных должностях в администрации президента, министерствах финансов и сельского хозяйства. 10 июля премьер-министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая