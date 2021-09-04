ЕАЭС и Южная Корея рассмотрят возможность взаимодействия в области климатической повестки

МОСКВА. 3 СЕНТЯБРЯ -Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с министром торговли Республики Корея Ё Хан Ку. В онлайн-режиме стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках действующего меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Корея рассчитываем активизировать двусторонние контакты и рассмотреть целый ряд вопросов. Одной из практических тем для диалога могла бы стать глобальная климатическая повестка, которая сегодня выглядит приоритетом для многих стран", - заявил в ходе беседы Андрей Слепнев.

Со своей стороны Ё Хан Ку отметил заинтересованность во взаимодействии в различных областях цифровых и зеленых технологий, подчеркнув высокий уровень сотрудничества Республики Корея со всеми государствами ЕАЭС.

По итогам беседы было решено провести рабочие консультации по направлениям потенциального партнерства в рамках действующего меморандума, включая перспективы либерализации режима торговли товарами в широком контексте отраслевого, технологического и инвестиционного сотрудничества.

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