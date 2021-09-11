Серикбай Трумов назначен депутатом сената РК

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Серикбай Трумов назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY

Указом главы государства Трумов Серикбай Утелгенович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан, сообщает сайт Акорды.

Ранее Трумов занимал должность акима Мангистауской области. 7 сентября указом главы государства он был освобожден от должности. Его преемником стал экс-министр эенергетики Нурлан Ногаев.

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