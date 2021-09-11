Тугжанов ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин в Жамбылской области

ТАРАЗ. 10 СЕНТЯБРЯ - Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым с рабочим визитом посетила Кордайский район Жамбылской области, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Тугжанов в рамках поручений главы государства ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин. На заводе вице-премьер с участием акима области, руководства института, экспертов провел совещание, где были рассмотрены актуальные вопросы завода и определены пути их решения.

Также вице-премьер проинспектировал ход строительства жилых домов для сотрудников института. Обеспеченность жильем позволит создать условия для привлечения квалифицированных работников в сфере биологической безопасности.

Кроме того, делегация ознакомилась с ходом строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей поселка Гвардейский.

Вместе с тем Тугжанов посетил строительную площадку Дома культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Отар, построенный в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" для развития массового спорта. Комплекс оборудован игровой площадкой, борцовским и тренажерными залами, есть комнаты для настольного тенниса.

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