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Тугжанов ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин в Жамбылской области

10.09.2021, 16:59 5725
ТАРАЗ. 10 СЕНТЯБРЯ - Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым с рабочим визитом посетила Кордайский район Жамбылской области, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 
Тугжанов в рамках поручений главы государства ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин. На заводе вице-премьер с участием акима области, руководства института, экспертов провел совещание, где были рассмотрены актуальные вопросы завода и определены пути их решения. 
 
Также вице-премьер проинспектировал ход строительства жилых домов для сотрудников института. Обеспеченность жильем позволит создать условия для привлечения квалифицированных работников в сфере биологической безопасности. 
 
Кроме того, делегация ознакомилась с ходом строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей поселка Гвардейский. 
 
Вместе с тем Тугжанов посетил строительную площадку Дома культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Отар, построенный в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" для развития массового спорта. Комплекс оборудован игровой площадкой, борцовским и тренажерными залами, есть комнаты для настольного тенниса. 
 
 

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