Кандасы из Афганистана могут поселиться в одном из пяти регионов

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - 35 кандасов из Афганистана могут принять пять регионов страны: Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этих регионах есть специальная квота, по которой этнические казахи могут получить единовременную помощь в размере 200 тысяч тенге и получить средства на аренду жилья, сообщает информационная служба Aibat

Стоит отметить, что остаться жить кандасы могут, где пожелают, но тогда они не смогут рассчитывать на помощь по квоте.

Напомним, 9 сентября по поручению главы государства Касым-Жомарт Токаева из Афганистана успешно эвакуирована группа кандасов.

У всех прибывших из Афганистана кандасов ПЦР-тестирование показало отрицательный результат.

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