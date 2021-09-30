На форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ рассказали об оценке качества вод трансграничных рек

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - 28-30 сентября 2021 года в формате онлайн проходит XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств на тему: "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". В рамках форума прошла панельная сессия на темы: "Трансграничные водные объекты", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты РГП "Казгидромет" выступили на сессии с докладом: "Гидрологический, гидрохимический мониторинг поверхностных вод бассейнов рек Жайык и Ертис. Международное сотрудничество между Казахстаном и Россией по трансграничным рекам Жайык и Ертис".

Результаты оценки качества поверхностных вод в Казахстане (это 130 водных объектов, в том числе на 84 реки, 29 озер, 13 водохранилищ, 3 канала и 1 море) на постоянной основе публикует РГП "Казгидромет" на специально разработанной карте экологического мониторинга поверхностных вод http://ecodata.kz:3838/app_dem_water_visual. Специалисты ведомства оценивают качество воды согласно системе Единой классификации, состоящей из пяти классов загрязнения, где первый класс - самая чистая вода, пятый - самая грязная.

За первое полугодие текущего года из 107 водных объектов, которые были проверены, 40 рек и водохранилищ отнесены к классам наихудшего качества воды. А 33 объекта из числа худших имеют высокий уровень загрязнения - вода этих рек и водохранилищ непригодна для любых видов водопользования. К ним относятся 27 рек в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях, Западном и Восточном Казахстане, шесть водохранилищ на севере и юге страны", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

По данным пресс-службы, основными загрязняющими веществами в поверхностных водных объектах являются главные ионы солевого состава, биогенные и органические соединения, тяжелые металлы, фенолы, взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям обусловлены природно-климатическими и антропогенными факторами, историческими загрязнениями, сбросом сточных вод предприятий различной хозяйственной направленности и коммунальных предприятий.

В рамках соглашения между правительством РК и правительством РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов РГП "Казгидромет" также выполняет совместный отбор проб воды и обмен гидрохимической информацией на трансграничных реках.

Обмен гидрохимическими данными выполняется по бассейнам рек Ертис, Есиль, Тобыл, Жайык, Караозень, Сарыозень, Кигаш через Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК. Совместный отбор проб проводится по рекам Жайык, Елек, Караозен, Сарыозен, Есиль, Тобыл, Айет, уточнили в РГП "Казгидромет".

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