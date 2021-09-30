На форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ рассказали об оценке качества вод трансграничных рек

Фото: Kazakhstan Today
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - 28-30 сентября 2021 года в формате онлайн проходит XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств на тему: "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". В рамках форума прошла панельная сессия на темы: "Трансграничные водные объекты", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты РГП "Казгидромет" выступили на сессии с докладом: "Гидрологический, гидрохимический мониторинг поверхностных вод бассейнов рек Жайык и Ертис. Международное сотрудничество между Казахстаном и Россией по трансграничным рекам Жайык и Ертис".
Результаты оценки качества поверхностных вод в Казахстане (это 130 водных объектов, в том числе на 84 реки, 29 озер, 13 водохранилищ, 3 канала и 1 море) на постоянной основе публикует РГП "Казгидромет" на специально разработанной карте экологического мониторинга поверхностных вод http://ecodata.kz:3838/app_dem_water_visual. Специалисты ведомства оценивают качество воды согласно системе Единой классификации, состоящей из пяти классов загрязнения, где первый класс - самая чистая вода, пятый - самая грязная.
За первое полугодие текущего года из 107 водных объектов, которые были проверены, 40 рек и водохранилищ отнесены к классам наихудшего качества воды. А 33 объекта из числа худших имеют высокий уровень загрязнения - вода этих рек и водохранилищ непригодна для любых видов водопользования. К ним относятся 27 рек в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях, Западном и Восточном Казахстане, шесть водохранилищ на севере и юге страны", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
По данным пресс-службы, основными загрязняющими веществами в поверхностных водных объектах являются главные ионы солевого состава, биогенные и органические соединения, тяжелые металлы, фенолы, взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям обусловлены природно-климатическими и антропогенными факторами, историческими загрязнениями, сбросом сточных вод предприятий различной хозяйственной направленности и коммунальных предприятий.
В рамках соглашения между правительством РК и правительством РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов РГП "Казгидромет" также выполняет совместный отбор проб воды и обмен гидрохимической информацией на трансграничных реках.
Обмен гидрохимическими данными выполняется по бассейнам рек Ертис, Есиль, Тобыл, Жайык, Караозень, Сарыозень, Кигаш через Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК. Совместный отбор проб проводится по рекам Жайык, Елек, Караозен, Сарыозен, Есиль, Тобыл, Айет, уточнили в РГП "Казгидромет".
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Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном
30.09.2021, 16:14 4105
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY
В связи с праздничными днями в Китае автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык-автомобильный" и "Бахты" на казахстанско-китайской границе будут закрыты с 1 по 3 октября 2021 года. Кроме того, пункт пропуска "Бахты" также будет закрыт с 3 по 4 октября 2021 года в связи с подготовкой к зимнему сезону дезинфекционного оборудования на китайской стороне. Просим перевозчиков, желающих пересечь границу заранее спланировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий в соседней стране", - сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.
Памятник воровству и безнаказанности: депутат Раманкулов о деле LRT
30.09.2021, 15:41 1000
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат Максат Раманкулов обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела об LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По мнению мажилисмена, Генеральная прокуратура не принимает никаких мер по поиску бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана, хотя депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, а также вопрос о возврате денег, незаконно выведенных в оффшоры.
В проекте LRT общество возмущает даже не сам факт хищений, а их гигантские размеры и брошенные по всей столице незаконченные бетонные опоры, превратившиеся в тысячу памятников воровству и безнаказанности. Подсчитано, что на этот "отечественный Стоунхэдж" было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ. В настоящий момент суд рассматривает апелляцию осужденных по этому делу семи человек. Вместе с тем, вне пределов досягаемости отечественного правосудия оказались основные фигуранты – бывшие замакима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан. Правоохранительные органы заявляли об их "международном розыске", – заявил депутат.
Однако, по его словам, ни Ардан, ни Султанбеков так и не объявлены в розыск, а в соцсетях члены их семей выкладывают посты о красивой жизни в Нью-Йорке.
Фактически никакого розыска указанных лиц не ведется, они спокойно могут тратить украденные у страны миллиарды, а вопрос возвращения этих средств, соответственно, также отложен на неопределенное время. Видимо, наши правоохранители ждут, пока они не потратят все, что "нажито непосильным трудом"", – заявил Раманкулов.
Он напомнил, что официальное обращение Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола не поступало, а без него не будет и объявления в международный розыск.
Также надо понимать, что незаконно вывезенные средства за границу, при их обнаружении могут быть конфискованы в пользу иностранных государств, как "богатства необъяснимого происхождения", кроме того, это не собственность проворовавшихся чиновников, а средства, принадлежащие казахстанскому народу", – подчеркнул парламентарий.
Обращаясь к генеральному прокурору, Раманкулов потребовал ответить на ряд вопросов: направлялся ли запрос на международный розыск Ардана и Султанбекова, сколько денег они похитили, и какую часть из похищенного уже удалось вернуть государству? Он также предложил ведомству проработать вопрос по возвращению денег в Казахстан с учетом практики развитых стран, например, Великобритании или США.
Считаем необходимым включить в антикоррупционное законодательство норму о так называемом "богатстве необъяснимого происхождения" и проработать со странами-реципиентами бегства капиталов – двусторонние Соглашения о порядке их возврата народу Казахстана", – резюмировал мажилисмен.
В Казахстане будут проверять сделки с недвижимостью от 50 млн тенге
30.09.2021, 13:39 11125
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Планируется снизить пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью с 200 млн до 50 млн тенге.
У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", - отметил депутат Сергей Симонов.
По его словам, в Российской Федерации минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 млн тенге, в Беларуси для физических лиц - чуть больше 9 млн, для ИП в пределах 97 млн, в Армении - около 43 млн тенге.
Кроме того, изменения коснутся проверок выигрышей в наличной форме по результатам пари, в игорных заведениях - порог для проверок будет снижен с 3 млн до 1 млн тенге.