В Казахстане предлагают усилить ответственность за нарушения промышленной безопасности

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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Усилить ответственность за нарушения требований промышленной безопасности предлагают казахстанские депутаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы говорим об ответственности, как руководителей предприятий, так и самих работников, нарушавших нормы, обязанности по промбезопасности. Пока несут они административную ответственность, штрафы, но не более того. Мы сейчас потребовали, чтобы мы внесли, рассмотрели вопрос именно в уголовной ответственности. Иначе просто быть не может", - цитирует депутата Сергея Ершова "Хабар 24".
Отмечается, что всего в этом году в сфере промбезопасности выявили больше 27 тысяч нарушений, свыше тысячи человек привлекли к административной ответственности, работу 432 объектов приостановили. При этом сегодня остро не хватает в стране тех, кто проверяет такие производства. Число инспекторов промышленной безопасности не превышает и четырех сотен. А объектов, которые требуют контроля, с каждым годом всё больше. В поле их зрения - больше 9 тысяч предприятий и 200 тысяч опасных производств. Нагрузка на каждого специалиста - почти 600 объектов.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай.