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Завершился рабочий визит президента в Алматы

19.11.2021, 19:50 65233
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Рабочий визит главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра "Alatau Creative Hub", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии "Город без окраин". В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.
 
Кроме того, глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил президенту о развитии транспортной системы южной столицы.
 
Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов. 
 
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", посетил Дом социальных услугшколу-гимназию №25, ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.
 

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Президент РК: Посадка деревьев - это признак высокой культуры

19.11.2021, 19:00 72982
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Алматы осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту был представлен отчет о дальнейших планах работы по благоустройству и озеленению города. Главе государства рассказали, что в рамках программы "Жасыл Алматы" за 3 года в городе будет высажен 1 миллион саженцев. Только в этом году будет посажено 350 тысяч деревьев. В перспективе планируется расширить территорию парка до 63 гектаров, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Во время посещения Касым-Жомарту Токаеву показали домики, построенные на территории Иле-Алатауского природного парка и Алматинского заповедника для безопасности и комфортного отдыха туристов и альпинистов. Они оснащены отопительными печами и аварийно-спасательным оборудованием.
 
Глава государства выразил уверенность в том, что работа по обеспечению комфортного отдыха, безопасности жителей и гостей города будет продолжена. Он также отметил важность бережного отношения к окружающей среде.
 

Я выдвинул инициативу посадить 2 миллиарда деревьев по всему Казахстану, потому что мы действительно нуждаемся в озеленении. Алматы когда-то был зеленым городом. К сожалению, в последние годы он лишился этой славы. Поэтому нам нужно наверстать упущенное. Посадка деревьев - это признак высокой культуры", - сказал президент.

 
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства посетил Дом социальных услугшколу-гимназию №25ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.
 

Высший судебный совет рекомендовал уволить двух судей за коррупцию

19.11.2021, 18:44 78706
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября состоялось очередное заседание Высшего судебного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания Советом рассмотрен вопрос об изменении штатной численности судей некоторых местных судов республики. Для оптимизации нагрузки и повышения качества отправления правосудия Советом дано согласие на увеличение числа судей суда Шымкента на одну единицу за счет Северо-Казахстанского областного суда, сообщает аппарат Высшего судебного совета РК.
 
Также на заседании Совет рекомендовал кандидатов на должности председателей Северо-Казахстанского, Восточно-Казахстанского и Мангистауского областных судов.
 
Кроме того, Советом дано согласие на продление срока пребывания в должности судьи, достигшего пенсионного возраста.
 
По итогам заседания Советом даны рекомендации к освобождению от должностей председателя судебной коллегии, председателя и ряда судей судов республики по различным основаниям. В числе прочих рекомендованных к освобождению: судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М. и судья Уйгурского районного суда Алматинской области Сулейменов Р.А., осужденные приговором суда за совершение коррупционных преступлений. Обвинительные приговоры в отношении этих судей вступили в законную силу. 
 

Токаев о ТЭЦ-2 в Алматы: Мы улучшим экологию и обеспечим людям чистый воздух

19.11.2021, 17:52 50788
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Алматы посетил ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент ознакомился с ходом подготовки к строительству на территории станции парогазовой установки мощностью до 600 МВт, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил главе государства, что после запуска газовых установок к 2026 году выбросы вредных веществ с ТЭЦ-2 уменьшатся с 50,4 тыс. тонн до 6,7 тыс. тонн в год. 
 
Президент принял участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы, символизирующей начало строительных работ. 
 
Обращаясь к участникам мероприятия, Токаев отметил, что возведение новой установки даст старт широкомасштабной модернизации всего Алматинского энергокомплекса.
 

В ближайшие пять лет Алматы и Алматинская агломерация будут обеспечены устойчивым энерго- и теплоснабжением. Сам факт, что глава государства заложил эту капсулу и дал старт работам, естественно, влечет за собой большую ответственность с точки зрения реализации намеченных планов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент призвал руководство "Самрук-Казына" и власти города, а также сотрудников ТЭЦ в срок и качественно выполнить все намеченные планы. Он подчеркнул крайнюю важность этой работы, поскольку регион является одним из ключевых экономических центров страны.
 

Самое главное, мы улучшим экологию и обеспечим людям чистый воздух. Для меня это приоритет. Я обещал алматинцам, что с моей стороны и по моему поручению правительством будут предприняты необходимые действия для обеспечения города чистым воздухом. Действительно, на протяжении целого ряда лет горожане страдали от не совсем здоровой экологии. Эту проблему нам нужно решить раз и навсегда", - поставил задачу глава государства. 

 
Глава государства отметил символичность начала реализации проекта в год 30-летия Независимости Казахстана.
 
 "Я уверен, что он поможет вернуть Алматы былой статус самого зеленого и чистого города и повысить качество жизни горожан", - заключил президент. 
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками ТЭЦ-2 и поздравил их с сегодняшним событием.

Ранее в Минэкологии назвали топ-10 городов Казахстана с самым загрязненным воздухом. Среди них Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент.
 

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