Завершился рабочий визит президента в Алматы

АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Рабочий визит главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра "Alatau Creative Hub", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии "Город без окраин". В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.
Кроме того, глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил президенту о развитии транспортной системы южной столицы.
Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", посетил Дом социальных услуг, школу-гимназию №25, ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.