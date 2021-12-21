Оспанов освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства РК по финмониторингу

ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель председателя парти Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе поездки в Талдыкорган принял участие во внеочередной конференции Алматинского областного филиала партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В качестве нового председателя филиала партии делегатами был избран аким региона Канат Бозумбаев.

По словам первого зампреда партии, Канат Бозумбаев уже успешно возглавлял партию в Жамбылской и Павлодарской областях. Перед новым руководством филиала стоят задачи по дальнейшему качественному исполнению предвыборных обязательств партии, активизации работы общественных советов и укреплению обратной связи с населением.

Как сказал Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев на прошедшем расширенном заседании Политического совета, "Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своей Независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений". В этих условиях на "Nur Otan", как на правящую партию, возложена особая задача по консолидации общества вокруг государственного курса президента страны Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающего преемственность, политическую стабильность и дальнейшее развитие страны", - отметил Бауыржан Байбек.





Также на конференции он поблагодарил за проделанную работу предыдущего председателя филиала Амандыка Баталова, награждённого решением Бюро Политического совета "Nur Otan" партийной наградой "Белсенді кызметі ушін".

В этот же день Бауыржан Байбек осмотрел ряд социальных объектов в рамках Предвыборной программы партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!".

Так, в областном Дворце школьников он посетил новую инновационную лабораторию "FAB LAB", где более 140 детей получили возможность обучаться навыкам конструирования, программирования, создания 3D и интерактивных моделей.

Далее первый зампред партии ознакомился с работой Центра развития женского предпринимательства, куда женщины-предприниматели могут обращаться за консультациями по вопросам льготного кредитования, расширения рынков сбыта, а также за практической помощью в реализации бизнес-проектов.

В целом по итогам 11 месяцев исполнения предвыборной программы партии в регионе введено уже почти 1 миллион квадратных метров жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 км дорог, создано 27 тысяч постоянных рабочих мест и др. Аналогичная предметная работа партией проводится также во всех регионах нашей страны", - написал он по итогам поездки на своей странице в Facebook.