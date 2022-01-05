Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
ЖАНАОЗЕН. 3 ЯНВАРЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ, сообщает пресс-служба акима области.
Глава региона сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - сказал Нурлан Ногаев.
Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем, посредством конструктивного диалога.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение
правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана
Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал
ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области.
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг
против повышения цен на газ.
В Казахстане производители сжиженного газа перешли
на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр.