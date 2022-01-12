Глава правительства представил новых министров

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерство национальной экономики является ключевым в структуре правительства. Перед вашим министерством стоят большие задачи по координации новой политики социально-экономического развития страны. Главой государства поставлены задачи по проведению глубоких структурных реформ экономики, направленных на повышение качества экономического развития и благосостояния наших граждан", - сказал премьер-министр, представляя министра национальной экономики Алибека Куантырова.
Выступая перед коллективом Министерства энергетики, глава правительства отметил необходимость недопущения дефицита нефтепродуктов, газа и электроэнергии, необоснованного роста цен, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Необходимо уделить особое внимание вопросам развития геологоразведки, нефтегазохимии и атомной промышленности, а также расширения нефтегазовых проектов", - сказал Смаилов, представляя министра энергетики Болата Акчулакова.
Премьер-министр представил министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева.
Перед вашим министерством поставлены очень большие задачи по развитию промышленности, строительства, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для дальнейшего экономического роста страны и равномерного регионального развития недавно был принят Национальный проект "Сильные регионы - драйвер роста страны", в рамках которого определены приоритетные проекты по строительству, реконструкции автомобильных дорог республиканского и местного значения. Эту работу необходимо качественно и в срок провести. Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Нужно усилить работу по импортозамещению, реализацию инвестиционных проектов в конкурентоспособных отраслях экономики", - сказал Смаилов.
Представляя министра здравоохранения Ажар Гиният, глава правительства подчеркнул, что медицинские работники страны стоят на передовой борьбы с пандемией.
Сейчас во всем мире идет новая волна роста заболеваемости. Необходимо четко держать ситуацию под контролем, мониторить и верно выстраивать сценарии дальнейшего развития заболеваемости. Следует и далее повышать уровень развития отечественного здравоохранения, улучшать качество медицинского обслуживания населения", - сказал Смаилов.
Премьер-министр представил министра информации и общественного развития Аскара Умарова.
На министерство возложена большая ответственность по взаимодействию гражданского общества и государства, укреплению межнациональных отношений. Сейчас это актуально как никогда. Надо усилить работу по вопросам религии и межконфессионального согласия. Важно, чтобы наша молодежь не вовлекалась в деструктивные течения", - сказал Смаилов, подчеркнув необходимость повышенного внимания молодежной, семейной и информационной политике.
Представляя министра культуры и спорта Даурена Абаева, глава правительства отметил важность совершения качественного рывка в развитии отечественного спорта, дальнейшего развития культуры и сферы туризма.
Премьер-министр представил министра юстиции Каната Мусина.
Министерству юстиции предстоит и далее осуществлять эффективную работу по правовому обеспечению государства, усилить внимание на качестве законопроектной деятельности и ее координации, обеспечить четкое исполнение плана законопроектных работ правительства в текущем году. Особое внимание уделить решению поднятого главой государства вопроса комплексной модернизации правозащитной сферы", - сказал Смаилов.
Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан", а также указ о назначении Алихана Смаилова на пост премьер-министра.
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Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи Алматы
12.01.2022, 19:30 1766
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.
Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
Президент встретился в Алматы с семьями погибших сотрудников силовых структур
12.01.2022, 19:22 2101
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Акорды.
Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент.
Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.
В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени - вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.
Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что такие трагические события больше не повторятся в нашей стране.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы.
Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня
12.01.2022, 17:09 8516
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны.
Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев.
Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также президент распорядился оказать поддержку пострадавшим предпринимателям.
Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ.
Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – отметил президент.
На заседании Токаеву доложили, что благодаря его решению направить в Алматы миротворцев город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.
По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.
Из пострадавшего здания акимата 14 городских управлений передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации. Ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков.
По итогам заседания правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей
12.01.2022, 16:48 6226
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В числе основных задач министр назвал снижение числа приверженцев деструктивных и радикальных религиозных взглядов и активизацию профилактической и реабилитационной работы.
По его словам, ведомство намерено усилить информационно-разъяснительную работу среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию; организовать профилактическую и контрпропагандистскую работы в информационном поле, с упором на соцсети.
Кроме того, МИОР усилит постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, а также профилактику и контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях.
Министерство также намерено вести дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе с женщинами, возращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации "Жусан".
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на официальные СМИ.
Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ
12.01.2022, 13:10 17676
Фото: кадр с видео МО РК
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Военнослужащие ДШВ взяли под охрану здания акимата и департамента полиции города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С объявлением режима чрезвычайного положения военнослужащие десантно-штурмовых войск взяли под охрану здания акимата и Департамента полиции города Алматы. Они также несут службу на блокпостах по периметру мегаполиса, осуществляя контрольно-пропускной режим въезда и выезда из города", - говорится в описании под видео, размещенном на странице Министерства обороны РК в youtube.
Продолжается зачистка населенных пунктов - Токаев
12.01.2022, 11:35 8821
НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел 9 января очередное заседание оперативного штаба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания с докладами выступили генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел. Токаеву доложили об обстановке в стране, сообщается на сайте Акорды.
"Правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.
Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.
В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.
Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов города Алматы и других регионов.
Премьер-министр РК дал ряд конкретных поручений министрам
12.01.2022, 10:30 24336
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал ряд конкретных поручений министрам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства обозначил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в социально-экономическом развитии страны. Поручения и инициативы президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения", - отметил премьер-министр РК.
Глава правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы действий правительства на 2022 год и в срок до 20 января внести в правительство. Он отметил, что планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне.
Также он поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития.
Министерству нацэкономики совместно с Нацбанком и НПП "Атамекен" необходимо актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования и внести проект постановления в правительство.
Необходимо кардинально пересмотреть порядок закупок Фонда "Самрук-Казына" с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника. Министерству финансов обеспечить надлежащий контроль по обоснованности осуществления государственных закупок данным способом. Фонду "Самрук-Казына" совместно с Министерством финансов, Агентством по защите и развитию конкуренции пересмотреть весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа", - сказал Смаилов.
Кроме того, он поручил Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции, министерствами финансов, юстиции и НПП "Атамекен" до 1 февраля 2022 года выработать подходы по отбору активов, подлежащих передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления правительства.
Необходимо сформировать понятные для всех правила межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами. В этой связи Министерству нацэкономики необходимо подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера", - распорядился премьер.
Министерству национальной экономики совместно с заинтресованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов необходимо разработать отдельные направления в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі", ДКБ и других отраслевых программ.
Помимо этого, глава правительства поручил акимату столицы совместно с Министерством индустрии внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT.
Премьер-министр дал поручения по реальному сектору. По вопросу утилизационного сбора Министерству экологии совместно с минфином, миннацэкономики и другими заинтересованными госорганами поручено внести соответствующие предложения с конкретными механизмами реализации.
Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции, Генеральной прокуратурой и другими госорганами поручено разработать комплекс мер по вопросам регулирования рынка нефтепродуктов.
Одним из дополнительных источников дохода бюджета должны стать акцизы для производителей бензина и посредников. Поручаю министерству энергетики совместно с министерствами финансов, нацэкономики в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения", - отметил Смаилов.
Министерству индустрии совместно с министерством нацэкономики и отраслевыми министерствами поручено в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности.
Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, Фондом "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" поручено провести анализ эффективности деятельности группы компаний Фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию.
Для качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ поручаю министерству сельского хозяйства принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению и своевременному субсидированию производителей сельхозпродукции", - сказал премьер.
Министерствам экономики и иностранных дел поручено разработать новую Концепцию инвестиционной политики.
В ходе заседания глава правительства дал ряд поручений по силовому блоку.
Первое. МВД и МЧС - продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.
Второе. МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов - проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
Третье. Также МВД совместно с заинтересованными госорганами - в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.
Четвертое. МЧС совместно с министерствами национальной экономики и финансов - проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты.
Пятое. МЧС совместно с заинтересованными госорганами - в установленном порядке внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны и выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.
Шестое. Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов - в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.
Седьмое. Министерству обороны совместно с заинтересованными органами - выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.
Также Смаилов дал поручения по социальному блоку.
Первое. Министерству труда - провести работу по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке. Совместно с заинтересованными госорганами принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей, повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и в проекте "Первое рабочее место".
Министерствам нацэкономики и труда - в месячный срок разработать и внести в правительство проект программы по повышению доходов населения.
Второе. Министерству образования совместно с заинтересованными госорганами разработать программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов, в том числе двух в западном регионе.
Также в проекте государственного образовательного заказа необходимо увеличить количество грантов по техническим направлениям, в первую очередь в западных регионах, и предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов.
Третье. Министерствам здравоохранения, образования, культуры, обороны, финансов, национальной экономики - до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда "Казакстан халкына".