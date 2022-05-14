Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Фото: Минэнерго РК

ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - 13 мая представители Министерства энергетики РК совместно с акиматом Павлодарской области посетили электростанции Павлодара: Павлодарскую ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана", ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Павлодарская ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" входит в состав ERG ("Евразийская Группа"), введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная электрическая мощность станции - 350 МВт, тепловая мощность - 1182 Гкал/ч, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Две теплоэлектроцентрали АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" входят в группу АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация":

ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная электрическая мощность станции - 110 МВт, тепловая мощность - 332 Гкал/ч;

ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная электрическая мощность станции - 555 МВт, тепловая мощность - 1154 Гкал/ч.

Техническое состояние этих электростанций характеризуется высоким износом. ЦАЭК в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на ремонтные работы выделил на ТЭЦ-2 - 2 млрд 89 млн тенге, на ТЭЦ-3 - 2 млрд 88 млн тенге. На ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстан" ERG выделила - 2 млрд 271 млн тенге.

В ходе посещения объектов проинспектировано строительство новой дымовой трубы взамен старой на ТЭЦ-3 на сумму 2 млрд 134 млн тенге. Высота строящейся трубы составит всего 180 метров.

Как рассказали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу и поэтапно вывести старую трубу из эксплуатации.

После обхода объектов состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства энергетики РК, акимата Павлодарской области и руководителей станции.

В ходе совещания было отмечено, что ключевой проблемой качественного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, а также недостаточность выделяемых объемов финансирования для эксплуатации и обновления магистральных и квартальных тепловых сетей.

Акиматом Павлодарской области был отмечен растущий дефицит тепла в южной части города и необходимость расширения ТЭЦ-1 для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок.

Руководство электростанций было информировано о принимаемых мерах по внедрению автоматической системы мониторинга выбросов вредных веществ и новых технологий очистки дымовых газов в соответствии с экологическим законодательством. Также на совещании была подчеркнута важность увеличения выделяемых средств, необходимых для проведения текущих ремонтов и повышения оплаты труда работникам.

Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном общем контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.