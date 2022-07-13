Алихан Смаилов выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и народу Японии

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - 12 июля премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Японии и выразил соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью видного политического деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В беседе с главой дипломатической миссии Джуну Ямаде Алихан Смаилов отметил, что Казахстан знает господина Абэ как патриота своей страны и политика, который внес значительный вклад в развитие казахстанско-японских отношений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Синдзо Абэ сделал многое не только для развития Японии, но и для укрепления международного взаимодействия. В этот тяжелый момент от имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семье господина Абэ и всему японскому народу", - сказал глава правительства.
Во время посещения посольства премьер-министр РК также оставил запись в книге соболезнований.
8 июля президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии.
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали с оружием во время его выступления в городе Нара. По данным полиции, после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких".