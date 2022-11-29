Дадебаев остался на посту управляющего делами президента РК

Фото: МО РК

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Воинская служба и защита РК является долгом и обязанностью каждого гражданина. Однако имеется ряд обстоятельств, по которым юноши могут быть освобождены от службы в армии - как на постоянной основе, так и на временной.

В ходе онлайн-брифинга в Минобороны представитель департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба полковник Руслан Омаров рассказал, что в соответствии с действующим законодательством предоставление отсрочки и освобождение от призыва на срочную воинскую службы принимается решением призывной комиссии, председателем которой является заместитель акима административный территориальный единицы. Отсрочка предоставляется по следующим основанием: по семейным, в связи с продолжением образования, по состоянию здоровья и по другим причинам. Этот вопрос урегулирован законом "О воинской службе и статусе военнослужащих", непосредственно статьями 35 и 36. Ежегодно в ходе призывной компании более 8-10 тысяч граждан получают отсрочку и освобождение от призыва на срочную воинскую службу.

Часто встречаются моменты, когда в семье призывника мать или отец один. Или мать одна воспитывает, кроме призывника других несовершеннолетних детей. То тогда отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам", - рассказа Руслан Омаров.

Отсрочка также предоставляется педагогам, медицинским работникам, работающим в сельской местности. Также членам экипажей судов, авиасудов, морских судов на период осуществления трудовой деятельности.

Представление отсрочки осуществляется также при получении образования по очной форме обучения. Документы предоставляются через веб-портал электронного правительства. Прикладывается туда документ из образовательного учреждения.

Услуги предоставления отсрочки и освобождения оказываются путем обращения гражданина через веб-портал электронного правительства. Это государственная услуга. И оказывается в соответствии со стандартами в течение шести дней", - рассказал о работе веб-портала представитель МО РК.

Он также добавил, что в рамках цифровой трансформации ВС РК в настоящее время реализуется цифровая трансформация местных органов военного управления в части оказания государственных услуг. Одним из основных направлений именно цифровой трансформаций местных органов военного управления является предоставление отсрочки и освобождение обучающихся по очной форме обучения в автоматической форме.

В будущем в результате уже достигнутой интеграции с информсистемами Министерства просвещения и Министерства обороны специалисты будут иметь возможность получать актуальные сведения в режиме актуализации о гражданах, которые обучаются по очной форме обучения в учебных заведениях Казахстана. Например, при обращении в учебное заведение за получением справки информационная система Министерства обороны будет брать сведения об обучении гражданина по очной форме.

Руслан Омаров отметил, что привилегий для граждан, обучающихся за рубежом, нет, так как закон для всех един.

Есть лишь один проблемный вопрос, который мы пытаемся решить. У нас в информсистеме Министерства науки и высшего образования отсутствуют сведения о гражданах, обучающихся за рубежом. Эту работу необходимо организовать с Министерством иностранных дел. Ведь эти граждане регистрируются в консульствах, посольствах нашего государства в других странах", - рассказал полковник Руслан Омаров.