04.01.2023, 17:06 35031
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики
Он занимал пост первого вице-министра энергетики с декабря 2019 года
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением премьер-министра РК Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.
В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".
С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.
С декабря 2019 года и по настоящее время - первый вице-министр энергетики РК.
Напомним, сегодня президент РК провел ряд назначений. Назначены министры экологии, просвещения, индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта, юстиции. Также назначен руководитель аппарата правительства РК.
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05.01.2023, 13:13 236
Токаев почтил память жертв январских событий
В ходе январской трагедии погибли 238 человек
Фото: Акорда
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, всего в ходе январских событий погибли 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим. 67 признаны нападавшими, 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции, 4 погибли при совершении иных преступлений. В результате январских событий погибли 19 сотрудников силовых структур, 3037 полицейских и военнослужащих получили ранения. Самое большое количество погибших 151 человек - в городе Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента.
23 декабря 2022 года был открыт мемориал жертвам январской трагедии в Алматы.
05.01.2023, 11:20 2476
Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя администрации президента РК
С апреля 2022 года Желдибай занимает должность пресс-секретаря президента Республики Казахстан
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Желдибай Руслан назначен заместителем руководителя администрации президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.
Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак".
Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале "Казахстан".
В 2012-2018 годы - руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы".
В 2018-2019 годы - и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.
В 2019-2020 годы - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года - заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК.
В апреле 2022 года назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан.
Также сообщается, что распоряжением главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.
04.01.2023, 19:51 25031
Глава государства принял ряд назначенных министров
Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем
Фото: Акорда
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами.
Глава государства поручил министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства.
Перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.
Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры.
Президент поручил министру просвещения Гани Бейсембаеву обеспечить своевременную реализацию национального проекта "Комфортная школа", а также повысить качество школьного и дошкольного образования.
Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем.
Ранее указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Ескараев Азамат назначен министром юстиции Республики Казахстан.
Асхат Оралов указом президента Касым-Жомарта Токаева назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Бейсембаев Гани назначен министром просвещения Республики Казахстан.
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
04.01.2023, 19:42 26591
Мурат Журебеков назначен акимом Актобе
Фото: freepik.com
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Актобе. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города акимом Актобе назначен Мурат Журебеков, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.
Сегодня глава региона представил его активу города.
Мурату Журебекову 44 года. Он выпускник Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета "Strathclyde (г. Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (г. Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.
Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО "КазТрансГаз". В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО "КазТрансГаз", "Интергаз Центральная Азия", национальной компании "КазМунайГаз".
С декабря 2019 года до назначения акимом Актобе занимал должность первого вице-министра энергетики РК.
04.01.2023, 15:48 38216
Смаилов обозначил приоритетные задачи перед новыми министрами
Особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, юстиции, просвещения, культуры и спорта и обозначил приоритетные задачи перед новыми министрами, сообщает пресс-служба главы правительства.
Представляя Марата Карабаева коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития, глава правительства отметил, что он имеет большой опыт работы в сферах новых технологий, индустрии и инновационного развития.
Главой государства обозначены важные задачи по стимулированию темпов роста обрабатывающей промышленности и выпуска продукции высоких переделов, а также развитию базовых отраслей индустрии, логистического потенциала и транспортной инфраструктуры", - заявил Алихан Смаилов.
При этом он добавил, что особое внимание необходимо уделить развитию геологической отрасли и привлечению инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.
Представив коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, премьер-министр подчеркнул, что ведомству нужно активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря и Семипалатинского региона, а также по достижению задач в части управления водными ресурсами и бережного отношения к природе и животному миру.
Необходимо добиваться поэтапного снижения выбросов крупных предприятий и стимулировать их ко внедрению соответствующих новых технологий, так как от этого напрямую зависит здоровье наших граждан", - отметил Алихан Смаилов.
На встрече с коллективом Министерства юстиции премьер-министр отметил, что новому руководителю Азамату Ескараеву и сотрудникам ведомства нужно обеспечить разработку подзаконных актов по всем принятым недавно законам и должную межведомственную координацию в этом вопросе.
Кроме того, по его словам, требуется повысить качество экспертизы нормативно-правовых актов, активнее взаимодействовать с экспертным сообществом в целом и продолжить работу по формированию новой законодательной базы в форме "модельных" законов.
Президент страны ставит задачу по ускорению процесса принятия решений на всех уровнях госуправления. Именно такой подход позволит оперативно проводить необходимые социальные и экономические реформы", - сообщил Алихан Смаилов.
Обозначая приоритетные задачи перед министром просвещения Гани Бейсембаевым, глава правительства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации нацпроекта "Комфортная школа", обеспечения безопасности учебных заведений, внедрения передовых методик преподавания и цифровизации отрасли.
При этом, по его словам, нужно и далее поступательно развивать систему дошкольного и внешкольного, профессионального образования.
Именно на начальных этапах образования закладываются основы человеческого капитала и дальнейшего развития нашего государства в целом. Сфере образования со стороны Правительства уделяется большое внимание: учителям повышаются зарплаты, открываются новые школы и детские сады, внедряются современные форматы обучения. Мы продолжим планомерно рассматривать и принимать решения по всем проблемным вопросам отрасли", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Представив коллективу Министерства культуры и спорта нового руководителя Асхата Оралова, глава правительства подчеркнул, что в числе приоритетных задач ведомства - сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана, повышение авторитета республики на международной арене, а также изменение подходов к развитию спорта.
Нам нужно делать упор на развитие массового спорта и повышать уровень подготовки нового поколения профессиональных спортсменов. Для этого должны быть приложены все необходимые усилия", - добавил Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта.
04.01.2023, 15:09 40256
Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новое административное здание Конституционного суда, который начал работу с 1 января 2023 года, где провел встречу с назначенными судьями, сообщает Акорда.
Конституционный суд - это важнейший институт для всей страны. Теперь граждане могут напрямую обратиться туда с заявлениями о признании незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат принципам основного закона страны. В Конституционный суд также могут обратиться Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. После того как Конституционный суд приступит к своей работе, несомненно, значительно возрастут требования к качеству работы прокуратуры, судов, правоохранительных органов. Деятельность суда положительно повлияет и на законотворческую работу депутатов и правительства. Одним словом, Конституционный суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека", - подчеркнул президент.
По его словам, Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана.
Наш народ всегда с уважением относился к честным и беспристрастным судьям, возлагал большие надежды на их справедливость. Каждое решение должно приниматься только в соответствии с Конституцией. Потому что от этих решений будет, в первую очередь, зависеть будущее нашей страны", - сказал глава государства.
Он добавил, что граждане ждут от судей честной и профессиональной работы.
Это возлагает огромную ответственность на судей Конституционного суда. При исполнении своих обязанностей они будут находиться под пристальным вниманием общества, СМИ, международных структур. Полагаю, данный состав судей способен успешно выполнить стоящие перед ними задачи огромной государственной важности и оправдать ожидания общества и граждан", - подчеркнул Токаев.
В состав Конституционного суда, по словам главы государства, вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. В итоге получился хороший сплав теории и практики. Также проделан большой объем работы по разработке нормативной базы и принципов деятельности Конституционного суда.
04.01.2023, 10:57 49916
Ескараев Азамат назначен министром юстиции РК
Фото: Ескараев Азамат Несипбаевич / primeminister.kz
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Ескараев Азамат назначен министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Азамат Ескараев родился в 1979 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.
Ранее занимал руководящие должности в департаментах Министерства юстиции РК.
С 2019 года - заведующий юридическим отделом канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
Напомним, ранее занимавший должность министра юстиции РК Канат Мусин назначен судьей Конституционного суда.
04.01.2023, 10:41 51501
Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Асхат Оралов указом президента Касым-Жомарта Токаева назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.
В разные годы работал в филиале партии "Нур Отан", управлении по вопросам молодежной политики Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК. В 2019 году являлся заместителем акима Павлодарской области.
С июля 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития РК.
В феврале 2022 года был назначен исполнительным секретарь партии Nur Otan, далее AMANAT.
Ранее занимавший должность министра культуры и спорта Даурен Абаев освобожден от должности.
Напомним, генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.
В июле прошлого года Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму. Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.
Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души". В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению. Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается. Глава МКС Даурен Абаев признал, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. По его словам, для их решения министерством принимаются следующие меры.
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