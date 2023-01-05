Асхат Оралов возглавил Министерство культуры и спорта

Фото: Primeminister.kz

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Асхат Оралов указом президента Касым-Жомарта Токаева назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, - Асхат Оралов указом президента Касым-Жомарта Токаева назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Акорда.





Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.





Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.





В разные годы работал в филиале партии "Нур Отан", управлении по вопросам молодежной политики Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК. В 2019 году являлся заместителем акима Павлодарской области.





С июля 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития РК.





В феврале 2022 года был назначен исполнительным секретарь партии Nur Otan, далее AMANAT.





Ранее занимавший должность министра культуры и спорта Даурен Абаев освобожден от должности.





Напомним, генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.





В июле прошлого года Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму. Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.





Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души". В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.





Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению. Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается. Глава МКС Даурен Абаев признал, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. По его словам, для их решения министерством принимаются следующие меры.