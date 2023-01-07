Двадцать четыре лидера ОПГ задержаны за год в Казахстане

Из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда





По словам Ахметжанова, в стране усилена работа по раскрытию краж и скотокрадства.





Также, благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования, за год задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок.





Кроме того, глава МВД доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью.





В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам компаниями сотовых связей заблокировано 5,5 млн звонков с "подменных" номеров. Министерством внутренних дел ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества", - сообщил Ахметжанов.





МВД совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2781 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов.





По итогам встречи президент отметил приоритетность реализации мер по профилактике и оперативного реагирования к любому проявлению бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности. Глава государства поручил принять организационные и законодательные шаги в этом направлении. Также он обозначил перед руководителем ведомства ряд задач по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка в стране.



