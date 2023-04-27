Эрдоган наградил сотрудников МЧС Казахстана

Первым лауреатам данные награды будут вручены ко Дню Республики в октябре этого года

Фото: Акорда

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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить две премии и награду АНК.





Необходимо всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле", - сказал Токаев, предложив учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана.





Первая - за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая - за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. "Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы. При этом размер денежного вознаграждения должен быть как минимум не меньше государственной премии", - отметил Токаев.





Также, продолжил президент, следует утвердить новую государственную награду - Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации". Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года, предложил он.





Признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа", - убежден глава государства.





В своем выступлении Токаев подчеркнул значимость творчества этнических театров и их народных коллективов.





Считаю необходимым организовать гастроли этих театров во всех регионах, на лучших сценах нашей страны, а также за рубежом. Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках", - считает глава государства.





Отдельное внимание, отметил он, нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке.





В завершение глава государства произвел ряд награждений граждан страны.





Орденом "Достық" ІІ степени награждены:





1. Ким Гера, директор Института азиатских исследований НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"





2. Ким Константин Станиславович, главный редактор республиканской газеты "Коре ильбо"





Орденом "Құрмет":





1. Бугинас Бронислав Казисович, член литовского ОО "Lituanica"





2. Микаелян Наринэ Гамлетовна, заместитель председателя РОО "Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири"





Медалью "Шапағат":





1. Кан Алина Александровна, преподаватель казахского языка в разговорном клубе "Сөйле"





2. Останькович Дмитрий Валерьевич, председатель ОО "Белорусский культурный центр "Радима"





3. Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич, член ОЮЛ "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах"





Также благодарностью президента отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата, отмечает Акорда.



