Система Orphus

Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных

10.12.2021, 08:56 145936
Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня глава государства своим решением снял многие вопросы. Я думаю, что теперь недовольных будет гораздо меньше. Но базово мы должны помнить, что в 1998 году Казахстан перешел на накопительную систему пенсионного обеспечения, а порог достаточности - это рассчитанная государством сумма, при выплате которой оно по-прежнему сможет обеспечить старость. Мы можем и дальше раздавать свои накопления с низким порогом. Есть в этом смысл, если потом в старости человеку придется продавать купленную сегодня квартиру, чтобы выжить? Конечно, я понимаю гнев тех, кто не успеет снять накопления. Но экономические условия, к сожалению, имеют свойства меняться. При этом несправедливо, как это делают сейчас некоторые эксперты, брать и обесценивать всю реформу. За этот период было одобрено 600 тыс. транзакций", - сказал Даурен Абаев.

 
Он отметил, что 600 тыс. семей, а это в среднем более двух миллионов человек, улучшили свои жилищные условия. 
 

Казахстан - единственная страна во всем мире, где по закону государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений от инфляционных рисков. Поэтому тут дело не в страхах, а в горизонтах планирования. Мы устроены так, что для нас сегодня важнее того, что будет завтра. Те, кто сегодня возмущаются повышением порога достаточности, завтра точно также будут возмущаться, почему получают маленькую пенсию. Наверное так", - добавил Даурен Абаев.

 
 
ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. 

Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. 

После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. 

Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности. 

 

Комментарии

новости по теме

Годунова представила Токаеву результаты проверки средств, направленных на борьбу с пандемией

10.12.2021, 18:42 34507
Годунова представила Токаеву результаты проверки средств, направленных на борьбу с пандемией
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву предварительные результаты проверки средств на общую сумму 521 миллиарда тенге, направленных на борьбу с пандемией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, в рамках аудита проверены финансирование строительства модульных больниц, материально-технического оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Наталья Годунова также проинформировала об итогах аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.
 
В комитете спорта аудитом всего были охвачены расходы в сумме 125 миллиардов тенге на финансирование мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, в том числе на подготовку и участие в Олимпиаде-2020.
 
По итогам встречи главой государства даны соответствующие поручения.
 

Вырубка краснокнижных деревьев разрешена только на основании решения правительства РК

10.12.2021, 17:03 44659
Вырубка краснокнижных деревьев разрешена только на основании решения правительства РК
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Вырубка краснокнижных деревьев осуществляется только на основании решения правительства РК, сообщил вице-премьер Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно нормам Типовых правил, вырубка всех произрастающих деревьев в населенных пунктах осуществляется только по разрешению местного исполнительного органа. Согласно Правилам оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", разрешение выдается только: 1) при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией; 2) при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций; 3) при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений", - говорится в ответе вице-премьера Романа Скляра на запрос депутата сената Андрея Лукина.

 
Вице-премьер отметил, что в соответствии с Типовыми правилами в случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производится в тридцатикратном размере. 
 

В соответствии со статьей 32-1 закона РК "Об особо охраняемых природных территориях" изъятие (вырубка) деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, осуществляется на основании решения правительства РК", - сообщил Роман Скляр.

 
Согласно статье 27 закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", местные исполнительные органы разрабатывают и представляют в маслихат на утверждение правила содержания и защиты зеленых насаждений, разработанные на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
 
В связи с этим, уполномоченным государственным органом совместно с местными исполнительными органами будут проведены работы по обеспечению реализации норм действующего законодательства.        
 
Также Роман Скляр рассказал о принимаемых мерах по защите зеленых насаждений в населенных пунктах.
 
По его информации, создана рабочая группа из представителей госорганов, депутатов мажилиса, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов.
 
Предлагается внести поправки, которые будут предусматривать:
 
- порядок планирования работ по высадке, содержанию и защите зеленых насаждений местными исполнительным органами (для рационального использования выделяемых бюджетных средств); 
 
- усиление в части документационного учёта зеленых насаждений (инвентаризация, лесопатологическое исследование, ведение реестра, разработка дендрологического плана и дальнейшая работа по нему);
 
- разработка дендрологического плана, что позволит увидеть полную картину по состоянию имеющихся зеленых насаждений (больные или усохшие будут помечены); 
 
- увеличение размера компенсационной посадки за незаконную вырубку деревьев (от пятидесятикратного до стократного); 
 
- регламентирование работ по защите зеленых насаждений при проведении строительно-монтажных работ.
 
Подготовлены законопроекты, в которых предусмотрены поправки по регулированию общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. 
 
В рамках законопроекта "О растительном мире" предусмотрена отдельная глава по озеленительным насаждениям с включением норм по их охране и защите.
 
Кроме того, в настоящее время уполномоченным государственным органом разработаны поправки в постановление правительства от 31 мая 2007 года №441 "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан", где будет определена компетенция местных исполнительных органов в данном вопросе в соответствии с действующим законодательством. 
 
Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения о массовых незаконных вырубках деревьев. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектаров, или 11% территории. 
 
Депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании сената поднял вопрос массовых незаконных вырубок зеленых насаждений. Он напомнил, что в прошлом году был вызван широкий общественный резонанс незаконной вырубкой краснокнижных дубов возле магазина Sulpak в Алматы. Он отметил, что действующие нормы не обеспечивают защиту объектов растительного мира населенных пунктов и призывал ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев.
 

Токаев предлагает странам ЕАЭС совместно реализовать производство микрочипов

10.12.2021, 16:36 50032
Токаев предлагает странам ЕАЭС совместно реализовать производство микрочипов
Фото: forumdaily.com
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета предложил странам-участницам Евразийского экономического союза совместно реализовать проекты по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента РК, текущие реалии и новые вызовы, в том числе связанные с пандемией очередного штамма коронавируса, требуют от союза еще большей отдачи. В связи с этим Токаев высказал ряд предложений, которые требуют на его взгляд особого внимания.
 

Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги, при этом идет борьба не только за эксклюзив, но и за элементарные расходные цифровые расходы. Уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и компьютерных элементов. Машиностроительные отрасли наших стран не являются исключением. В этой связи предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли", - заявил Токаев.

 
Как отметил глава Казахстана, требуется создать производственную базу, которая позволит покрыть в полном объеме потребности предприятий союза, а в дальнейшем наладить и экспорт.
 

Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане

10.12.2021, 13:44 71848
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК утвердило требования к раздельному сбору отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В документе говорится, что владельцы отходов могут сортировать отходы самостоятельно, либо передать эти функции субъектам предпринимательства, занимающимся отходами. 
 

Передача отходов специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в том числе в момент помещения отходов в контейнеры, размещенные на территории контейнерных площадок, или в установленные места сбора отходов", - говорится в документе.

 
Операции по сортировке и утилизации отходов должны осуществляться без угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и экологического ущерба; риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.
 
Раздельный сбор отходов осуществляется по следующим фракциям:
 
- "мокрая" фракция, которая состоит из пищевых отходов, органики, смешанных отходов и отходов, по характеру и составу схожих с отходами домашних хозяйств;
 
- "сухая" фракция, которая состоит из бумаги, картона, металла, пластика и стекла.
 
При этом не смешиваются отходы, подвергнутые раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.
 
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
 
Приказ вводится в действие с 19 декабря 2021 года.

 

В РК упрощен порядок назначения госпособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка"

10.12.2021, 09:59 110566
В РК упрощен порядок назначения госпособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка"
Фото: pavon.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Министерством труда и социальной защиты населения РК упрощен порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чтобы отметить и по достоинству оценить труд многодетных матерей, государство награждает их подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", обладатели которых получают соответствующее государственное пособие. В целях экономии времени многодетных матерей МТСЗН с 2019 года предоставляет возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

 
Упрощенный порядок позволил значительно увеличить охват назначения госпособия в проактивном формате. Благодаря этим изменениям количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно в 2021 году, выросло более чем в два раза - до девяти тысяч человек.

 

Под председательством Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

10.12.2021, 09:45 135838
Под председательством Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, ожидается участие глав государств-членов ЕАЭС и стран-наблюдателей - Кубы, Молдовы и Узбекистана.
 

Главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период. Этим мероприятием Казахстан завершает свое председательство в организации", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

 
 

Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности

09.12.2021, 18:05 196237
Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года, об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы", - сообщает пресс-секретарь.

 
Как известно, основная задача пенсионной системы - обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений - шаг в правильном направлении. 
 

Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.


Напомним, что ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ


Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье.  

Сегодня сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности.
 

Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН

09.12.2021, 17:38 154306
Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН
Фото: gov.kz
СЕУЛ. 9 ДЕКАБРЯ - Представители Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в Саммите министров обороны государств-членов ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках мероприятия изучены пути дальнейшего развития миротворческой деятельности ООН и подведены итоги реализации предложений "Действия для поддержания мира", выдвинутых генеральным секретарем ООН в марте 2018 года, сообщается на сайте Минобороны РК
 
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проинформировал участников конференции о деятельности Казахстана в поддержании мира, отметив активное участие государства в миротворческих операциях Организации.
 

В системе готовности миротворческого потенциала заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения", - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

 
Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в получении дополнительных квот для казахстанских миротворцев, укреплении миротворческого потенциала страны и расширении географии участия в миротворческих операциях ООН.
 
С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 000 военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона "Казбат" выполняли миссию в Ираке.
 
Всего в двухдневной встрече, посвященной вопросам миротворческой деятельности ООН приняли участие представители 75 стран, в том числе 45 министров обороны и иностранных дел, а также высокопоставленные сотрудники международных организаций, сообщает сайт ООН
 

По итогам конференции 62 страны взяли на себя новые обязательства по поддержке миротворческой деятельности ООН. Так, 36 стран обещали содействовать укреплению военного и полицейского потенциала миротворчества, в том числе направить дополнительные контингенты, включая подразделения быстрого развертывания. Южная Корея, где проходила встреча, объявила о намерении выделить странам-партнерам 16 вертолетов, которые те смогут использовать в миротворческих миссиях. 45 стран изъявили готовность улучшить техническое оснащение миссий и работу медперсонала. Участники конференции также подтвердили намерение повышать роль женщин в миротворческих операциях ООН и сотрудничать в сфере сокращения экологических последствий миротворческой деятельности организации". 

 
В настоящее время в составе 12 миссий ООН служат 87 тысяч человек из 120 стран. 


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов