Аким Акмолинской области отчитался перед президентом

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым актуальные вопросы развития региона, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Маржикпаев доложил президенту об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие. Отмечена положительная динамика роста основных показателей. Кроме того, глава государства был проинформирован о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В области провакцинировано 49% населения от подлежащего вакцинации. Создан неснижаемый 2-месячный запас востребованных лекарственных средств, сообщил пресс-секретарь президент Берик Уали.

Аким области также рассказал главе государства о состоянии посевов и заготовки кормов. Уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит свыше 5 млн гектаров.

По словам Маржикпаева, в Акмолинской области наблюдается дефицит осадков, из-за чего наиболее пострадала Тургайская зона (Жаркаинский, Есильский, Жаксынский районы). В связи с этим будет организовано взаимодействие по заготовке сена в соседних районах.

Аким также доложил о ходе исполнения поручений главы государства. В частности, по приданию селу Косшы статуса города областного значения, поиске потенциальных инвесторов для строительства ТЭЦ, а также начале строительства двух 100-квартирных домов в Атбасаре для переселения жителей из подтопляемых зон.

Отдельно отмечена подготовка к основному событию политической повестки страны - выборам сельских акимов. В целом по области будут избираться 95 акимов. В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений", - рассказал Берик Уали.

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