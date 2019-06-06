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Акимат Алматы определил размер родительской платы в дошкольных организациях города на 2019 год

05.06.2019, 10:31 12313
Акимат Алматы определил размер родительской платы в дошкольных организациях города на 2019 год
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Акимат Алматы определил размер родительской платы в дошкольных организациях города на 2019 год, передает Kazakhstan Today.
 

Акимат города Алматы постановляет: утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях города Алматы на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении городского акимата от 28 мая 2019 года, опубликованном в газете "Вечерний Алматы". 

 
Согласно приложению к документу, средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц составляет 27 502 тенге, а размер родительской платы на одного ребенка в месяц - 18 500 тенге.
 
Напомним, в Алматы на социальные нужды уязвимых слоев населения, строительство школ и детсадов, здравоохранение и безопасность, а также благоустройство города из местного бюджета будет дополнительно выделено 13,8 млрд тенге.
 

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