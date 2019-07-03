Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Акимом столичного района Есиль назначен Берик Джакенов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на внеочередной сессии городского маслихата депутаты единогласно поддержали кандидатуру Джакенова Берика Ораловича на должность акима района Есиль, сообщается на сайте акимата Нур-Султана.

Джакенов родился в 1978 году в Целинограде. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности "экономист", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "государственное и местное управление", магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году со службы в органах налоговой полиции в Кокшетау Акмолинской области. В 2001 году служил в Вооруженных силах Республики Казахстан (в/ч 83205, Астана).

Имеет большой стаж работы в налоговых органах Республики Казахстан.

С 2007 по 2009 годы был советником акима Карагандинской области. В 2009 году назначен на должность заместителя начальника Налогового департамента по Карагандинской области. В 2010 году работал заведующим Секретариата НДП "Нур Отан" (Астана). С 2011 по 2014 годы проработал в Министерстве финансов Республики Казахстан, руководил Налоговым управлением по Сарыаркинскому району департамента государственных доходов по городу Астане.

В 2015 году был назначен заместителем заведующего секретариатом руководителя администрации президента Республики Казахстан. Занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.

С октября 2016 года назначен руководителем аппарата акима города Нур-Султана, где проработал до настоящего времени.

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