Акимом столичного района Есиль назначен Берик Джакенов

Сегодня на внеочередной сессии городского маслихата депутаты единогласно поддержали кандидатуру Джакенова Берика Ораловича на должность акима района Есиль, сообщается на сайте акимата Нур-Султана.
Напомним, что 13 июня текущего года акимом столицы был назначен Алтай Кульгинов.
Джакенов родился в 1978 году в Целинограде. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности "экономист", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "государственное и местное управление", магистр экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 2000 году со службы в органах налоговой полиции в Кокшетау Акмолинской области. В 2001 году служил в Вооруженных силах Республики Казахстан (в/ч 83205, Астана).
Имеет большой стаж работы в налоговых органах Республики Казахстан.
С 2007 по 2009 годы был советником акима Карагандинской области. В 2009 году назначен на должность заместителя начальника Налогового департамента по Карагандинской области. В 2010 году работал заведующим Секретариата НДП "Нур Отан" (Астана). С 2011 по 2014 годы проработал в Министерстве финансов Республики Казахстан, руководил Налоговым управлением по Сарыаркинскому району департамента государственных доходов по городу Астане.
В 2015 году был назначен заместителем заведующего секретариатом руководителя администрации президента Республики Казахстан. Занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.
С октября 2016 года назначен руководителем аппарата акима города Нур-Султана, где проработал до настоящего времени.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства