Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Акорда опубликовала письма и телеграммы по случаю Дня Первого Президента и Дня Независимости Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, по случаю празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан и Дня Независимости Республики Казахстан на имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств, международных организаций, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, представителей интеллигенции, а также от граждан Казахстана.

В адрес главы государства поздравительные письма направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Эмманюэль Макрон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Украины Петр Порошенко, Грузии Георгий Маргвелашвили, Молдовы Игорь Додон, Ирана Хасан Рухани, Индии Рам Натх Ковинд, Пакистана Мамнун Хусейн, Индонезии Джоко Видодо, Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, Австрии Александр Ван дер Беллен, Италии Серджо Маттарелла, Польши Анджей Дуда, Швейцарии Дорис Лёйтхард, Венгрии Янош Адер, Сербии Александр Вучич, Словакии Андрей Киска, Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Финляндии Саули Ниинистё, Греции Прокопис Павлопулос, Болгарии Румен Радев, Сингапура Халима Якоб, Мексики Энрике Пенья Ньето, Монголии Халтмаагийн Баттулга, председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, короли Бельгии Филипп, Испании Фелипе VI, Нидерландов Виллем-Александр, император Японии Акихито, короли Швеции Карл XVI Густав, Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, Марокко Мухаммед VI, Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян; президент, наследный принц, заместитель председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, генерал-губернаторы Австралии Питер Косгроув и Канады Жули Пайетт.

В поздравительных телеграммах глав иностранных государств и правительств отмечается поступательное развитие Республики Казахстан, особо подчеркивается роль президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, формировании авторитета страны на международной арене, отметили в пресс-службе.

В частности, высокая оценка вклада Нурсултана Назарбаева в сохранение мира и стабильности, а также в создание благоприятных условий для налаживания и развития сотрудничества на межгосударственном уровне дана в письмах и телеграммах руководителей и представителей международных организаций. В их числе поздравительные послания от генеральных секретарей ООН А. Гутерриша, ОДКБ Ю. Хачатурова, ШОС Р. Алимова, Совета сотрудничества тюркоязычных государств Р. Гасанова, Международной организации тюркской культуры Д. Касеинова, Всеобщей конфедерации профсоюзов В. Щербакова, председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ С. Лебедева, председателя Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодиной, ВРИД генерального секретаря Совета МПА С. Антуфьева.

Большое количество писем и телеграмм поступило от зарубежных и отечественных производственных коллективов. В частности, генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Т. Этчинсон в своем письме подчеркнул, что под руководством Нурсултана Назарбаева создан прочный фундамент правового государства, живущего по принципам демократии. "Мы гордимся тем, что у истоков нашей компании всегда стоите Вы - Первый Президент независимого Казахстана. Благодаря Вашей воле и политике, в Казахстан были привлечены многочисленные иностранные инвестиции", - говорится в сообщении.

Свои поздравительные обращения направили деятели науки, образования и культуры, общественные деятели и другие граждане Казахстана. В частности, семья Люлиных из Алматы в своем поздравлении подчеркивает заслуги президента Казахстана в укреплении и расширении международных связей, реализации многих инвестиционных проектов и важных политических решений. "Еще многое предстоит сделать. Но мы верим, что все Ваши замыслы будут осуществлены", - говорится в нем.

Многочисленные поздравления поступили от руководителей министерств и ведомств, акимов областей, депутатов парламента РК, послов, руководителей национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций республики.

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит всех авторов за теплые поздравления и добрые пожелания, заключили в пресс-службе.

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