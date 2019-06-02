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Алик Шпекбаев обсудил вопросы повышения качества госуслуг в Акмолинской области

01.06.2019, 15:53 8722
Кокшетау. 1 июня. Kazakhstan Today - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в рамках визита в Акмолинскую область посетил Аккольский район, где на встрече с активом обсудил вопросы повышения качества госуслуг, передает Kazakhstan Today.
 
Как проинформировал руководитель ДАГДС по Акмолинской области Берген Беспалинов, в регионе показатели по получению госуслуг в электронном формате улучшены и на сегодняшний день достигают 84,6%. Сегодня акмолинцы активно используют мобильное приложение "Цифровой агент", с момента его запуска рассмотрено 1048 обращений. При этом 98% обратившихся оценили работу госорганов по предоставлению госуслуг на "отлично", сообщили в Управлении внутренней политики региона.
 
Вместе с тем Алик Шпекбаев обозначил необходимость ускорения работы по переводу госуслуг в мобильный формат. 
 

Программа "Цифровой Казахстан" реализуется до 2022 года. Однако нам необходимо ускорить эту работу. Уже к 2020 году мы должны перевести 90% государственных услуг в электронный формат. Это уровень международных стандартов в развитых странах", - подчеркнул он.

 
В свою очередь, заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов презентовал проект "Акмола - адалдык аланы", показав на конкретных примерах результаты проекта по искоренению бытовой коррупции и созданию благоприятных условий для граждан. Важным новшеством, стало усовершенствование системы по приему и распределению детей в школы - aqmola.kz, исключившее риск бытовой коррупции, возникающий при распределении детей в первые классы. 
 
Кроме того, в целях формирования культуры добропорядочности в учреждениях образования, государственных местных исполнительных, правоохранительных и судебных органах открыты и действуют 275 магазинов честности. Внедряется технология Оpen space. Ведется трансформация госорганов. Проводится работа по вхождению региональных вузов в Лигу академической честности. 
 
Подводя итоги встречи, Алик Шпекбаев отметил, что в противодействии коррупции госорганы должны работать на упреждение, а также культивировать принципы честности, неподкупности, этичности и добропорядочности. 
 
Также Алик Шпекбаев ознакомился с ходом реализации проекта Smart Aqkol. Пилотный проект по внедрению современных технологий "Smart city - Умный город" осуществлен в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан". Вниманию председателя Агентства были представлены технологии по дистанционному управлению жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечению жизнедеятельности города, управлению и координации дорожного движения, экологической обстановки.
 
Также в ходе поездки в регион Шпекбаев посетил ТОО "Казахстанская агроинновационная корпорация". Предприятие занимается производством прицепного и навесного оборудования на территории Акмолинской области, что придает большой импульс развитию экономики в регионе. 
 
В ходе встречи с трудовым коллективом предприятия Алик Шпекбаев отметил, что от предпринимателей требуется только честное ведение бизнеса.
 

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