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Арыстанбек Мухамедиулы назначен директором Национального музея

10.07.2019, 21:15 6832
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Арыстанбек Мухамедиулы назначен директором Национального музея, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Мухамедиулы Арыстанбек назначен директором Национального музея Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Также распоряжением президента РК Нуразхан Алмаз Шайкенулы освобожден от должности директора Национального музея Республики Казахстан.
 
Напомним, ранее Арыстанбек Мухамедиулы возглавлял Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Он был освобожден от должности 17 июня в связи с переходом на другую работу. 
 

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