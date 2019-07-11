Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Арыстанбек Мухамедиулы назначен директором Национального музея, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Мухамедиулы Арыстанбек назначен директором Национального музея Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Также распоряжением президента РК Нуразхан Алмаз Шайкенулы освобожден от должности директора Национального музея Республики Казахстан.
Напомним, ранее Арыстанбек Мухамедиулы возглавлял Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Он был освобожден от должности 17 июня в связи с переходом на другую работу.
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