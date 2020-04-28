Авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы откроют с 1 мая

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Правительство откроет с 1 мая авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы, передает Kazakhstan Today.

В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправдано. Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы. Это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом", - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что при этом важно тщательно продумать все меры предосторожности, разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарно-эпидемиологических служб.

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