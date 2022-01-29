Айдын Ашуев назначен исполняющим обязанности главы фонда медстрахования

Фото: МЗ РК

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Приказом министра здравоохранения РК от 27 января 2022 года исполняющим обязанности председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Ашуев, сообщили в Минздраве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ашуев Айдын Жумабекович родился 26 октября 1976 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Экономист".

Начинал свою деятельность менеджером в частной организации.

С 1999 года занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по статистике.

Имеет опыт работы в страховых организациях. Занимал ответственные должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Национальном холдинге "КазАгро", АО "КазАгроГарант", РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 2016 года по 2019 год работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ".

С 2019 год по январь 2021 года занимал должности председателя Комитета по государственным закупкам, председателя Комитета казначейства, ответственного секретаря в Министерстве финансов Республики Казахстан.

С января 2021 года - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан.



