Айдын Ашуев назначен исполняющим обязанности главы фонда медстрахования

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Ашуев Айдын Жумабекович родился 26 октября 1976 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Экономист".
Начинал свою деятельность менеджером в частной организации.
С 1999 года занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по статистике.
Имеет опыт работы в страховых организациях. Занимал ответственные должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Национальном холдинге "КазАгро", АО "КазАгроГарант", РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
С 2016 года по 2019 год работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ".
С 2019 год по январь 2021 года занимал должности председателя Комитета по государственным закупкам, председателя Комитета казначейства, ответственного секретаря в Министерстве финансов Республики Казахстан.
С января 2021 года - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что глава фонда соцмедстрахования Болат Токежанов подал в отставку.