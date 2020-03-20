Бауыржан Байбек рассказал, в чем заключается успех "модели Назарбаева"

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек прокомментировал годовщину с момента сложения Нурсултаном Назарбаевым президентских полномочий и рассказал о его роли в становлении Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Бауыржан Байбек в интервью Liter.kz , понятие "Модель Елбасы", состоящее из множества успешных слагаемых, в том числе профессиональных и личных качеств Нурсултан Абишевича, политического авторитета и способности предвидеть ход истории, огромного жизненного опыта, прочно вошло в экспертный и информационный дискурс.

Это стратегическое мышление, мудрость и дальновидность, способность формировать эффективную команду, умение разбираться в людях и доверять им. А самое главное - это ответственное лидерство. Особо хочу остановиться, на мой взгляд, на одном из главных. Ответственное лидерство проявлялось в первую очередь в постоянном движении вперед. Это непрерывный процесс трансформации и глубокие системные реформы. Достаточно вспомнить конституционную реформу, сложные этапы перехода к рыночной экономике и приватизацию, делимитацию и демаркацию границ. Это политическая ответственность за решение о переносе столицы, ставшей, по сути, мощным драйвером развития экономики всей страны. Это дальновидность Елбасы как политика и стратега при решении о создании Национального фонда. Это понимание важности воспитания молодого поколения управленцев, в том числе через международную программу "Болашак". Омоложение и обновление государственного аппарата предоставило возможность самореализации тысячам молодых людей", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Первый зампред "Nur Otan" отметил, что многие решения Елбасы встречали сильное сопротивление, однако даже те, кто вначале были против, стали его единомышленниками и сторонниками. Так, на базе общенародной коалиции по поддержке курса реформ Елбасы и образовалась партия "Nur Otan", в последующем став движущей силой модернизации страны.

В интересах страны и народа Елбасы приходилось принимать крайне непопулярные меры. И пока одни рассуждали, он действовал, воплощая свои реформы в жизнь. И сегодня есть те, кто пытается передергивать факты, ставить под сомнение успехи, "белое" называть "чёрным". Да, может быть, не всегда все получалось гладко. Но, как гласит народная мудрость, "не ошибается только тот, кто не работает", а "дорогу осилит идущий". Сейчас этот курс продолжается. Более того, он активно поддерживается, сохраняется и реализуется в госполитике. По сути, в нашей стране реформы никогда не останавливались, а в центре всегда были интересы наших сограждан, их благополучие и законные интересы", - сказал Бауыржан Байбек.

По его мнению, еще одна уникальная способность Первого Президента - это находить "золотую середину" в водовороте различных мнений, что отражено и в политической платформе партии "Nur Otan", в идеологии центризма.

В умении предвидеть, предложить неординарные решения, взять ответственность, обеспечить реализацию реформ и заключается успех "модели Назарбаева", - отметил Бауыржан Байбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства