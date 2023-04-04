03.04.2023, 12:25 18621
Бектенов возглавил администрацию президента РК
Он освобожден от должности главы Антикора
Фото: Агентство по противодействию коррупции РК
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Олжас Бектенов освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".
Трудовой стаж:
2002-2006 годы - главный специалист отдела в управлении юстиции Алматы;
2006 год - эксперт юридического отдела канцелярии премьер-министра РК; работа в администрации президента РК; Заместитель председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК;
01.2015 - 07.2015 - начальник управления государственных закупок Астаны;
07.2015 - 2016 - руководитель управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК;
2016 - 07.2017 - руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Астаны;
10.07.2017 - 06.2018 - заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики;
06.2018 - 06.2019- заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
с 06.2019 - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
с февраля 2022 года - председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (переназначен на эту должность в ноябре 2022 года).
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04.04.2023, 09:57 1831
C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электроэнергии - Минэнерго
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - C 1 июля текущего года планируется переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.
Новая модель рынка позволит реализовать необходимые проекты по вводу генерации в целях покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии", - сказал Акчулаков.
По его словам, на сегодня реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году годы ввести свыше 1 700 МВт. Идет строительство маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт в городе Кызылорда и Туркестанской области.
Также прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется реализация проектов по строительству блоков №3-4 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомлекса.
Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему.
Также и.о. министра напомнил, что в мажилисе парламента находится проект закона "О теплоэнергетике", который предусматривает:
- четкое разграничение полномочий государственных органов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения;
- регламентацию прав и обязанностей потребителей тепловой энергии, теплопроизводящих и теплогенерирующих организаций;
- внедрение нового инструмента - мастер-плана развития теплоэнергетики;
- меры стимулирования повышения энергоэффективности.
04.04.2023, 08:24 4691
Алматы станет культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - И.о. министра культуры и спорта РК Асхат Оралов принял участие в совещании министров культуры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Министры стран-участниц ШОС поддержали предложение утвердить Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Оралов поднял вопрос о присвоении городу Алматы статуса культурной и туристской столицы ШОС на 2023-2024 годы. Делегаты и заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн поддержали его предложение.
Я благодарю г-на Кейна и всех присутствующих за поддержку нашей инициативы. На сегодня нами уже разработан план, который предусматривает 14 мероприятий в городе Алматы. Это международные туристские и культурные фестивали, а также марафоны. Председательство Казахстана в ШОС также будет сопровождаться насыщенной культурной программой. На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм - не исключение. И утверждение Алматы в качестве культурной и туристской столицы улучшит показатели в сфере туризма. Приглашаю всех вас посетить нашу страну и ознакомиться как с местными достопримечательностями, так и с результатами нашей работы в сфере культуры", - заявил и.о. министра культуры и спорта РК.
Напомним, что с июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.
03.04.2023, 20:12 27306
В Казахстане снижены ставки за выдачу паспорта
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законом от 20 марта 2023 года о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусмотрены изменения налогового законодательства в части пересмотра некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:
для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП;
для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения.
Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Снижены ставки за выдачу паспорта гражданина РК (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП.
Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (за исключением детей до 16 лет) объемом:
36 страниц - 8 МРП;
48 страниц - 12 МРП;
установление ставки - 1 МРП за выдачу удостоверения личности гражданина РК, в связи с утратой его в течение года более двух раз.
Вводится в действие с 1 января 2024 года.
Напомним, подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно. В начале марта был представлен инновационный проект терминала документирования. По словам министра цифры РК Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.
03.04.2023, 19:20 30291
Токаев подписал законы об открытии вузов РК в РФ и покупке доли в ЕАБР
Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал законы об открытии казахстанских вузов в России и покупке доли в ЕАБР, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития".
Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.
Также президент подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан".
В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. Отмечается, что обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств - сторон.
03.04.2023, 18:01 34961
Амерханов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки
Фото: КНБ РК
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Аскар Амерханов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.
По данным КНБ РК, Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова.
Трудовой стаж:
В 1995-2004 годы - служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности;
В 2004-2022 годы - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности;
С января 2022 года - заместитель председателя КНБ РК.
Также распоряжением главы государства Габит Байжанов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.
Ранее сообщалось, что руководителем аппарата правительства переназначен Галымжан Койшыбаев
03.04.2023, 17:39 35961
Жамаубаев и Кульгинов сохранили свои должности
Фото: Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов сохранили свои должности, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.
По данным пресс-службы премьер-министра, Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.
Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.
С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
С 2008 по 2010 год работал в частной компании.
В 2010-2012 годы - государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.
В 2012-2013 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области.
В 2013-2016 годы - аким города Уральска.
В 2016-2019 годы- аким Западно-Казахстанской области.
С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.
9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра.
Также Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан.
По данным Минфина, Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.
Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, "Финансы и кредит", в 2009 году Казахский экономический университет имени Рыскулова, "Магистр делового администрирования".
Трудовая деятельность:
С 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;
С 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан;
С 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан;
С 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";
С июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;
С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;
С ноября 2018 года по март 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.
С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.
С мая 2020 года - министр финансов Республики Казахстан.
С марта 2022 года - заместитель премьер-министра-министр финансов Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что главы Минобороны и МВД РК сохранили свои министерские посты.
03.04.2023, 17:25 36936
Руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Нурлан Нургабылов
Также руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Ерболата Досаева руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Нурлан Нургабылов, сообщает пресс-служба акимата города.
Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).
Нургабылов имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "АТФ банк", руководил проектами по возврату активов в АО "БТА банк".
В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО "Macleod Dixon").
Также распоряжением акима Алматы руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков.
Канат Сухамбеков родился 17 августа 1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "международное право".
Сухамбеков имеет работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента Республики Казахстан и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области.
Занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.
До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На данной позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.
Ранее сообщалось, что Жумангарин переназначен на пост вице-премьера - министра торговли и интеграции.
03.04.2023, 17:05 37846
Президент Казахстана подчеркнул важность развития отечественного машиностроения
В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia
Фото: Акорда
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрея Лаврентьева, информирует пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул важность развития отечественного машиностроения, а также актуальность повышения квалификации местных инженерно-технических специалистов", - отметили в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе компании по развитию машиностроения, повышению компетенций инженерных кадров и привлечению иностранных инвестиций.
Также президенту было доложено о действующих производствах, на которых сегодня трудятся более 6 тысяч казахстанцев, и о перспективных проектах. В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation.
Андрей Лаврентьев отдельно сообщил о работе в сфере образования. Компанией в Костанайском колледже автомобильного транспорта открыто обучение техническим специальностям на государственном языке, ведется работа с учебными заведениями по дуальному образованию студентов, создана Высшая инженерная школа Allur.
Ранее президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области.
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