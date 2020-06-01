С 1 июня по периметру Алматы снимаются блокпосты

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети Instagram, в котором сообщил о снятии блокпостов по периметру города с полуночи 1 июня, передает Kazakhstan Today.

Аким города поблагодарил всех служащих, задействованных в работе блокпостов.

С полуночи 1 июня снимаем блокпосты по периметру города. За время режима ЧП они выполнили свою основную функцию - ограничили передвижение из города и в город. Это было нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Хочу поблагодарить всех сотрудников полиции, санитарной службы, фито- и ветконтроля, районных акиматов города, военнослужащих Нацгвардии и Минобороны", - написал Б. Сагинтаев, подчеркнув, что за эти 2,5 месяца они достойно исполнили свой долг, круглосуточно неся службу.

Аким Алматы отметил, что отмена ограничений на передвижение стала возможной благодаря стабилизации ситуации по стране.

Б. Сагинтаев напомнил, что все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной безопасности. Проводится дезинфекция домов, дворовых площадок и улиц.

Прошу придерживаться установленных правил, соблюдать сангигиену, сохранять социальную дистанцию, носить защитную маску. Это становится нормой современной жизни. Берегите себя и близких!" - обратился ко всем аким Алматы.

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