19.09.2023, 13:02 81471
Более 22 миллиардов тенге задолжали энергопроизводящие компании в Казахстане - Нурмаганбетов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Энергопроизводящие организации задолжали поставщикам газа и угля свыше 22 миллиардов тенге, сообщил на заседании правительства вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.
Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность организаций перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 15,254 миллиарда тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 7,5 миллиарда тенге", - сообщил Нурмаганбетов.
Он также предложил ускорить работы на МАЭК.
Напомним, сегодня на заседании правительства были рассмотрены меры по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На заседании Жандос Нурмагамбетов констатировал, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана.
В свою очередь министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что в стране имеются 10 проблемных участков, на которых наблюдаются низкий темп ремонтных работ и есть риски незавершения работ в установленный срок.
Глава правительства Алихан Смаилов дал кабмину две недели на устранение недоработок.
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21.09.2023, 15:30 17596
Экс-министр экологии Сулейменова получила новую должность Дополнено
Она назначена советником президента - специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший министр экологии Республики Казахстан Зульфия Сулейменова назначена советником президента.
Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия назначена советником президента - специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству, сообщает Акорда.
Дополнено 21.09.2023, 18.30
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял советника президента - специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед специальным представителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям - 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года и Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году.
Президент также отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана.
Напомним, 1 сентября Сулейменова Зульфия была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
21.09.2023, 14:34 18306
Бывший аким Павлодарской области Скаков возглавил Фонд соцмедстрахования
Фото: Instagram/skakov_abylkair
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования назначен Абылкаир Скаков, сообщает пресс-служба фонда.
Нового руководителя коллективу Фонда социального медицинского страхования представил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя - 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу", - отметил первый вице-министр.
Напомним, в декабре 2022 года после крупной аварии на ТЭЦ Экибастуза, в результате которой горожане остались без тепла в холодное время года, Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области, на которой находился с 2020 года.
21.09.2023, 13:12 20981
Более 100 госслужащих на 35 млн тенге оштрафовал Антикор с начала года
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба за 8 месяцев текущего года привлекла к административной ответственности 112 госслужащих. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
В числе самых частых нарушений:
- коррупция;
- воспрепятствование законной деятельности бизнеса;
- незаконное занятие предпринимательской деятельностью;
- правонарушения, связанные с процессуальными действиями.
К примеру, в Астане департамент Антикоррупционной службы привлек к административной ответственности аудитора ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки ролл-штор в своей квартире. За подобные действия ревизор был оштрафован на сумму в 2 млн тенге.
Также чиновники часто незаконно вмешиваются в предпринимательскую деятельность.
В рамках проекта "Бизнеске жол" руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики привлечены к адмответственности. Антикор города Алматы выявил, что эти должностные лица издали незаконные акты, которые мешали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью", - рассказали в ведомстве.
Суд признал их действия по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ, незаконными. Должностные лица привлечены к штрафу в размере 100 МРП.
В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела. При этом работник не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность.
Руководитель ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции был привлечен к административной ответственности по статье 680 КоАП РК и оштрафован на сумму 172 тысячи тенге.
В Антикоре сообщили, что опыт административного производства в вопросах противодействия коррупции применяется во многих странах.
К примеру, во французском законодательстве первостепенное значение отдается административным, а не уголовным мерам ответственности за коррупцию. В Латвии коррупционеры привлекаются к административной ответственности в 10 раз больше, чем к уголовной. Применение адмпрактики также рекомендовано международной организацией ГРЕКО.
В ведомстве напомнили, что принимают информацию о незаконных действия должностных лиц через короткий номер 1424 или Telegram-бот.
Напомним, в рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств.
21.09.2023, 12:07 24446
Новый закон о возврате активов не затронет добросовестных инвесторов - правительство
Фото: Depositphoto
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый закон РК о возврате государству незаконно приобретенных активов не затронет добросовестных инвесторов, заявили в правительстве.
Там напомнили, что закон разработан депутатами мажилиса на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международных признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.
Международные стандарты имплементированы в национальное право Казахстана с учетом конституционно-правовых положений и фундаментальных основ казахстанской правовой системы и правопорядка. Закон прошел все необходимые экспертизы и всестороннее обсуждение с участием депутатов-инициаторов, государственных органов и общественных экспертов (экономистов, правоведов и пр.) на различных площадках, в средствах массовой информации и в рабочих группах палат парламента", - подчеркнули в правительстве.
Там отметили, что закон принят в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения основополагающих положений Конституции, законности, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.
В информации еще раз поясняется, что в законе очерчен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых он действует. В нем также даны определения всех ключевых терминов и правовых институтов, которые впервые вводятся в национальное законодательство Казахстана из международного и иностранного опыта.
В частности, даны понятия "незаконно приобретенных активов", "активов", "административно-властных ресурсов", "добросовестных приобретателей", "добросовестных кредиторов", "сверхдоходов" и др.
К субъектам закона в рамках его предмета и регулятивных целей, отнесены чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния", - подчеркивается в документе.
Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в законе, как того требуют действующие международные стандарты.
При этом законом запрещается произвольно расширять субъектный состав вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов.
Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в Законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате", - подчеркнули в правительстве.
Там уточнили, что ключевая обязанность субъектов и их аффилированных лиц - при необходимости доказать в суде законность источников происхождения принадлежащих им активов.
Как правило, это активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным законом, активами необъяснимого происхождения (законность источников происхождения которых не доказана суду).
При этом:
- действия государства должны быть основаны на строгом соблюдении процедур и условий, предусмотренных законом;
- конфискация активов может происходить только на основе надлежащего процесса и по решению суда;
- должна соблюдаться прозрачность для гражданского общества, в том числе в вопросах дальнейшего использования конфискованных активов на благо развития народа пострадавшей от коррупции и вывода активов страны.
В информации также подчеркивается, что в целях прозрачности, законности и защиты от произвола предусмотрен не только судебный, но и общественный контроль работы уполномоченного органа по возврату активов:
- на досудебной стадии предусмотрено рассмотрение всех ключевых вопросов, начиная с формирования реестра субъектов и заканчивая заключением соглашений о добровольном возврате (и условий таких соглашений), либо подачей исков в суды о принудительном возврате, комиссией, в состав которой в обязательном порядке входят не только представители исполнительной власти, но и депутаты, а также авторитетные общественные деятели страны;
- в отдельной статье предусмотрены весомые гарантии защиты прав субъектов и аффилированных лиц, вовлеченных в процесс гражданско-правового разбирательства в отношении законности источников происхождения активов. Данные гарантии усиливают и дополняют действующие нормы, направленные на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, предусмотренные в Конституции и законах республики;
- действия уполномоченного органа, носящие неправомерный характер и причиняющие ущерб частным лицам, влекут имущественную ответственность государства. Законом данное фундаментальное правило, предусмотренное Гражданским кодексом, уточняется и конкретизируется применительно к ситуациям, когда на активы необоснованно наложены обеспечительные меры;
- предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов; а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов.
Принимая во внимание специфику и сложность процесса возврата активов, накопленный опыт международно-правового сотрудничества с иностранными партнерами, особое внимание придается неукоснительному соблюдению требований процессуально- и материально-правового характера, а равно требований и гарантий в области защиты прав человека", - отметили в правительстве.
В равной степени учету подлежат все заключенные и действующие международно-правовые соглашения Казахстана в области защиты и поддержки инвестиций с зарубежными государствами.
Препятствование росту инвестиционной активности, нанесение ущерба экономическому рейтингу Казахстана на международной арене рассматриваются в ряду основных угроз национальной безопасности страны", - пояснили в правительстве.
Учитывая, что работа по возврату активов носит сложный, многоуровневый, комплексный характер с вовлечением множества субъектов и активов, зачастую находящихся в различных странах мира, положения, предусмотренные законом, дополняют и укрепляют вышеперечисленные и прочие нормы Конституции, Гражданского кодекса, других законов и международных соглашений Республики Казахстан.
Таким образом, закон не направлен против добросовестных инвесторов, в т.ч. иностранных. В отсутствие иных условий, наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам", - резюмировали в правительстве.
Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, будут ли искать имущество членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за рубежом.
Также сообщалось, что управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
21.09.2023, 11:27 27096
Смогут ли казахстанцы снимать с должностей акимов и министров с помощью петиций Дополнено
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы на сегодняшнем заседании одобрили закон Республики Казахстан "Об общественном контроле".
Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля". - говорится в заключении верхней палаты.
Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля.
Задачами закона являются:
- вовлечение граждан Республики Казахстан в процесс общественного контроля;
- обеспечение качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов РК;
- обеспечение учета общественного мнения при принятии решений объектами общественного контроля;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля;
- обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля;
- повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля; повышение уровня доверия граждан Республики Казахстан к деятельности объектов общественного контроля;
- формирование в обществе нетерпимости к противоправному поведению.
Субъектами общественного контроля являются граждане РК, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории республики, за исключением религиозных объединений, а также иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами.
Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, учреждения, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами Республики Казахстан.
Субъекты общественного контроля обязуются направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля", - говорится в документе.
В свою очередь, объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства, а также обеспечивать их безопасность.
Принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие гражданам в управлении делами государства", - подчеркивается в документе.
Дополнено 21.09.2023, 11.49
Возможности принятого сенаторами закона прокомментировал в кулуарах сената вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров.
Журналисты спросили вице-министра, смогут ли казахстанцы снимать с должности акимов и министров с помощью петиции.
В законе это четко прописано. Нет. Почему они не смогут, потому что есть конституционный закон, есть конституционные права президента, правительства и двух палат парламента. В этом направлении даже референдумы не могут проводиться, это решается другим национальным законодательством. А в других случаях можно подавать, но именно те должности, которые входят в ведение президента, двух палат парламента и правительства, и петиция подаваться не может согласно закону "О выборах" и закону "О референдуме", - заявил Кадиров.
При этом он отметил, что влиять на выбор и утверждение акимов граждане могут косвенно.
Вы знаете, сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов, также любой министр, когда утверждается на должность, он проходит согласование в парламенте, который тоже выбран народом, так что здесь косвенно участие граждан уже имеется", - заявил вице-министр.
21.09.2023, 10:29 29921
В Казахстане с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина состоялось заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель.
По данным Комитета управления земельными ресурсами МСХ (КУЗР), с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га (в 2022 году - 5,4 млн га, за истекший период 2023 года - 2,9 млн га) земель. По результатам проверок территориальные подразделения КУЗР внесли 615 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 835,9 тысячи га. Кроме того, 183 материала по 271,5 тысячи га площадей находятся на рассмотрении судебных органов. Нарушители в 797 случаях оштрафованы на общую сумму 156,3 млн тенге, из которых уже взысканы 68%. К слову, после принятия таких мер землепользователи приступили к освоению своих сельхознаделов, а это 689 тысяч га", - сообщили в пресс-службе правительства.
Как отметил председатель КУЗР Мурат Темиржанов, в прошлом году доля добровольного возврата составляла 72,2% от общей площади. В этом году эта доля снизилась до 62%, что означает рост показателя принудительного изъятия.
Что касается законности принятых акиматами решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения, то с 2022 года по итогам проверок выявлены 515 незаконных решений на площади 526,3 тысячи гектаров, из которых отменены 135, по оставшимся 380 решениям проводится работа по их отмене", - сообщил Мурат Темиржанов.
Процесс возврата неиспользуемых земель осложняется несколькими существенными факторами. Основные - разногласия с судами по процедурам исковых требований, невозможность проведения контрольных проверок по ранее выданным предписаниям в связи с введенными в 2022 году новыми требованиями Предпринимательского кодекса, и нехватка человеческих ресурсов в региональных подразделениях КУЗРа.
В текущем году усилена ответственность землевладельцев по использованию своих участков и местных исполнительных органов по законности предоставления сельхозземель. В марте 2023 года принят Закон о внесении изменений и дополнений в КоАП в части установления ответственности должностных лиц местных исполнительных органов за нарушения земельного законодательства. С 8 октября 2023 года вступают в силу принятые 1 августа правила оказания государственной услуги в рамках инфосистемы единого государственного кадастра недвижимости. Кроме того, уже разработан проект постановления правительства, согласно которому будет увеличена численность государственных земельных инспекторов.
Земля, как и наши другие природные ресурсы, Конституцией Казахстана определены принадлежащими народу. И вопрос изъятия неиспользуемых земель заключается не только в их возврате в госсобственность, но и в дальнейшем справедливом распределении. Глава государства четко обозначил задачу: стимулировать развитие кооперации личных подсобных хозяйств по программе "Ауыл аманаты". Но если у сельчан не будет пастбищных земель, то о каком развитии может идти речь? Земли должны работать на экономику страны, а не оставаться неиспользованными из-за бюрократических препонов. Нужно разработать другие подходы и механизмы для скорейшего и справедливого решения этого вопроса. Необходимо детально проработать все вопросы и внести конкретные предложения по их решению. А акиматам - форсировать работу по наполнению Единого государственного кадастра недвижимости и запуску региональных геоинформационных систем под координацией министерств промышленности, цифрового развития, сельского хозяйства", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Также было решено проводить заседания комиссии не один раз в квартал, а ежемесячно для усиления контроля за ходом работы.
Как сообщалось ранее, госинститут по обследованию земель создан в Казахстане.
21.09.2023, 10:04 30296
Подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге экстрадировали из Турции в Казахстан
Он находился в международном розыске с 2014 года
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана.
Он подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы. Подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За такое уголовное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.
21.09.2023, 08:37 35576
В Казахстане компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане частная компания, пользуясь своим монопольным положением, установила тариф на транспортировку нефти, в 30 раз превышающий тарифы других участников рынка. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по демонополизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.
Рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем. Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка", - сообщает пресс-служба правительства.
По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
На заседании также рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д. Она должна завершиться до конца текущего года.
Наряду с этим участники обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.
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21.09.2023, 08:37В Казахстане компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти 21.09.2023, 10:0431391Подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге экстрадировали из Турции в Казахстан 21.09.2023, 10:2930461В Казахстане с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель 21.09.2023, 11:2727636Смогут ли казахстанцы снимать с должностей акимов и министров с помощью петиций 21.09.2023, 11:0527306Казахстан за лето посетили почти полмиллиона иностранных туристов 15.09.2023, 11:30Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам162396Опрос КТ: почти 90% респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам 15.09.2023, 20:30150541Военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем танкиста 15.09.2023, 11:25146226Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 16.09.2023, 09:00132826Сбой в телерадиовещании произошел из-за проблем со спутником KazSat 17.09.2023, 10:40122416В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине 24.08.2023, 17:31587326Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 25.08.2023, 10:41529201Учебный год для школьников завершится 25 мая 25.08.2023, 16:41486246В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года 28.08.2023, 11:48361111Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам 31.08.2023, 10:43301791Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?