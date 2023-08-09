Более 24 млрд тенге выделено на ремонт системы теплоснабжения Риддера и Семея

Более 8 млрд тенге будут направлены в Риддер и 16,3 млрд тенге выделены на ремонт коммунальной инфраструктуры в Семее

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Семей. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК продолжает работу по ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплоснабжения в регионах. Более 8 млрд тенге будут направлены на ремонт объектов жизнеобеспечения Риддера и свыше 16,3 млрд тенге выделены на ремонт коммунальной инфраструктуры в Семее. Соответствующие постановления приняты - Правительство РК продолжает работу по ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплоснабжения в регионах. Более 8 млрд тенге будут направлены на ремонт объектов жизнеобеспечения Риддера и свыше 16,3 млрд тенге выделены на ремонт коммунальной инфраструктуры в Семее. Соответствующие постановления приняты правительством РК





В частности, согласно документу из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для Риддера Восточно-Казахстанской области.





Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование будет использовано в капитальном ремонте галереи топливоподачи и системы аспирации.





Напомним, 23 марта 2023 года на ТЭЦ Риддера в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 квадратных метров. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.





Кроме того, свыше 16,3 млрд тенге выделены из резерва правительства РК на ремонт коммунальной инфраструктуры в городе Семее. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Протяженность сетей теплоснабжения в Семее составляет 322 км, их средний износ - 68%. На отдельных участках тепловые сети изношены на 100% (введенные в эксплуатацию с 1966 года). В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее.





В целях минимизации риска наступления чрезвычайной ситуации, бесперебойного прохождения отопительного сезона, предоставления качественных услуг теплоснабжения в Семее в отопительный период акиматом области определены наиболее изношенные участки теплосетей, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на проведение ремонтных работ", - сообщили в правительстве.





Отмечается, что выделенные из резерва правительства средства будут направлены на реконструкцию 5,8 км магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1,2,3,4 с заменой сетевой насосной группы в Семее.





Как сообщалось ранее, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.



