Фото: uvp-akmo.gov.kz

Кокшетау. 29 ноября. Kazakhstan Today - Более 6000 молодых людей трудоустроено в Акмолинской области с начала года, передает Kazakhstan Today.

Для 146 тысяч молодых людей в Акмолинской области текущий год запомнится реализацией многих интересных проектов, воплощением идей и запуском новых перспективных направлений, сообщили в управлении внутренней политики региона.

По словам руководителя управления Алтынай Амреновой, в регионе по объявленному Первым Президентом РК - Елбасы Году молодежи принята программа "Акмола жастары", в рамках которой запланировано строительство двух жилых домов для молодежи на 160 квартир. Кроме того, по программе 7-20-25 банками одобрено 87 кредитных заявок молодых семей.

С начала года трудоустроено 6061 молодых людей. Также хорошим подспорьем является программа "Енбек", по которой 140 человек направлены на социальные рабочие места и 722 - на молодежную практику", - отметила Амренова.

Одним из интересных направлений уходящего года стал проект "Жас Касіпкер", обучение по которому прошли 1585 молодых людей с дальнейшим предоставлением грантов и стипендии. По программе "Енбек" на краткосрочных курсах техническим специальностям обучаются 4635 молодых людей. Из них 34 человека получили кредиты.

Также в регионе реализуются проекты "Бастау Бизнес", "С дипломом - в село!", которые предоставили возможности молодежи успешно реализовать себя на профессиональном поприще и бизнесе. Данными программами охвачено 1029 человек.

В высших и средних учебных заведениях обучаются 150 студентов по образовательным грантам и 238 получают именные стипендии акима Акмолинской области.

В текущем году впервые стартовал проект развития молодежного корпуса "Zhas project", предусматривающий предоставление грантов в размере 1 млн тенге. Цель проекта - вовлечение уязвимых групп молодежи в жизнь сообщества, а также развитие жизненно важных навыков через программу обучения общественно полезной деятельности.

Благодаря уникальному проекту "Zhas project" реализуются проекты по производству мясной и молочной продукции, открыты хлебопекарни и кондитерские, а также образовательные, досуговые спортивные центры, творческие кружки и фитнес клубы и так далее.

К слову, для участия в грантовом конкурсе от области было подано 423 заявки. По итогам трехэтапного отбора 121 проект получил грантовое финансирование на общую сумму 116 млн тенге, отметили в УВП.

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