Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйствеДефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве
Больше дела, меньше слов - Олжас Бектенов поставил задачи перед новыми министрами
Фото: primeminister.kz
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил новых руководителей министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства.
Обращаясь к заместителю премьер-министра - министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, глава правительства отметил, что перед ведомством стоят большие и амбициозные задачи.
Миннацэкономики - это, можно сказать, основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное - я хотел бы нацелить министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов", - сказал Олжас Бектенов.
Представляя коллективу Министерства финансов Мади Такиева, премьер-министр подчеркнул, что оно является одним из важнейших органов государственного управления.
Поэтому и глава государства, и я, как премьер-министр, рассчитываем на четкую, инициативную работу Министерства финансов по всем направлениям", - отметил Олжас Бектенов.
Представив Чингиса Аринова коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям, премьер-министр обозначил ключевые направления работы ведомства.
Недавно в Алматы главой государства была высказана достаточно серьезная критика в адрес министерства после прошедшего землетрясения. Перед МЧС стоят очень серьезные задачи по модернизации систем реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Я думаю, Чингис Сайранович с честью выполнит поставленные президентом задачи", - сказал глава правительства.
В рамках представления Акмарал Альназаровой коллективу Министерства здравоохранения Олжас Бектенов отметил ее опыт и высокие профессиональные компетенции.
Перед министерством стоят задачи по модернизации и дальнейшему повышению эффективности системы здравоохранения.
Это важнейшее направление государственной политики. Все мы вместе должны приложить усилия для того, чтобы поднять систему здравоохранения на новый уровень. Будем всемерно этому помогать", - заключил Олжас Бектенов.
Премьер-министр поблагодарил за проделанную работу всех экс-министров, не вошедших в новый состав правительства.
Сегодня, 7 февраля, пройдет расширенное заседание правительства с участием главы государства. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.