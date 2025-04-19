Большое упущение со стороны правительства - Токаев о несвоевременном строительстве ГПЗ в Жанаозене Дополнено
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Актау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области высказался о несвоевременном строительстве газоперерабатывающего завода в Жанаозене, сообщает пресс-служба главы государства
Ранее мной было поручено к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключен только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это - большое упущение со стороны правительства. Правительству необходимо взять на строгий контроль данный вопрос", - заявил он.
Также по словам президента, решающее значение для стабильности и диверсификации экономики региона имеет развитие предпринимательства.
Как вам известно, Мангистау имеет свои особенности, в регионе преобладают добыча нефти, пустынный рельеф, нехватка поливной воды, зависимость от импорта продовольствия. Для эффективной реализации всех намеченных задач необходимо тесное взаимодействие госорганов. Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" должна превратиться в центр, способный придать особый импульс развитию предпринимательства в регионе. Сегодня на его территории реализуются 22 новых проекта. Общий объем инвестиций в специальную экономическую зону составил 337 млрд тенге, половина из них - зарубежные инвестиции", - отметил лидер Казахстана.
Как сообщил глава государства, в этом году планируется семикратно увеличить площадь СЭЗ.
Это хорошее решение. У акима также имеются предложения по СЭЗ. Нужно включить в перечень видов экономической деятельности - производство товаров народного потребления, в том числе продуктов питания. При этом, конечно, в приоритете должен быть производственный сектор, выпускающий высококачественную продукцию и создающий новые рабочие места. Правительство и акимат должны детально проанализировать и эффективно проработать данное направление. Не должно быть никакой бумажной волокиты. Важна четкая и эффективная работа", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 18.04.2025, 17.53
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области подчеркнул, что промышленные предприятия должны неукоснительно соблюдать экологические требования, сообщает пресс-служба главы государства.
Нужно уделить особое внимание решению экологических проблем региона. Вокруг областного центра много промышленных предприятий. Необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища "Кошкар-Ата", где размещено 105 миллионов тонн отходов трех заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината. Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов, имеются также стихийные свалки", - заявил президент.
По его словам, в области насчитывается 68 несанкционированных свалок, 60 из них были утилизированы, 8 находятся на территории частных предпринимателей. Все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей.
Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу правительство должно ежеквартально докладывать мне", - добавил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства.