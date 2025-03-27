Более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства

На АО "Каспий Нефть" за накопление отходов без экологического разрешения наложен и взыскан штраф на сумму 13,7 млрд тенге

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, какие предприятия были оштрафованы за нарушения требований по управлению отходами, передает корреспондент агентства.





С 2022 по 2024 годы за нарушение экологического законодательства в части нарушения требования по управлению отходами наложено 405 штрафов на сумму 14,3 миллиарда тенге. В частности, на АО "Каспий Нефть" за накопление отходов без экологического разрешения наложен и взыскан штраф на сумму 13,7 миллиарда тенге", - доложил министр.





Также, по словам Нысанбаева, за сверхнормативное накопление отходов взыскан штраф на сумму 145 миллионов тенге с АО "AltyntauKokshetau" и на сумму 108,7 миллиона тенге с АО "Финансово-инвестиционная корпорация".





Министр отметил, что ежегодно в Казахстане образуется порядка одного миллиарда тонн промышленных отходов. Основными "образователями" таких отходов являются такие секторы экономики, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 70%, обрабатывающая промышленность - 15,8%, снабжение электричеством, паром, газом - 2% и другие.





За два месяца 2025 года по РК выявлено почти 7 тысяч экологических нарушений.



